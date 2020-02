Brüderle: Hört die Signale aus Karlsruhe / bpa Arbeitgeberverband zu einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen

Berlin (ots) - Zur heutigen Mitteilung des Bundesverfassungsgerichts über einenBeschluss zur Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen und deren möglichenFolgerungen für die Diskussion in der Altenpflege erklärt der Präsident des bpaArbeitgeberverbands Rainer Brüderle:"Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Beschluss erneut dieKoalitionsfreiheit in Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz gestärkt und deutlich gemacht,dass die vom Bundesarbeitsgericht gesetzten Grenzen und Anforderungen an dieRepräsentativität der Akteure einzuhalten sind. Das ist ein eindeutigesWarnsignal an alle, die glauben, dass ein Tarifvertrag, der zwischen einerKleinstgewerkschaft und einem Miniarbeitgeberverband in der Altenpflegeausgehandelt wird, für allgemeinverbindlich erklärt werden kann.Auch das in der Altenpflege relevante Arbeitnehmerentsendegesetz muss denrechtlichen Ansprüchen, die das Bundesarbeitsgericht und dasBundesverfassungsgericht einfordern, genügen. Nicht-repräsentative Tarifverträgekönnen von der Bundesregierung nicht einfach durchgewunken werden. Das gilt auchund erst recht, wenn die beteiligten Organisationen, nämlich dieArbeiterwohlfahrt und die Verdi, einer Regierungspartei besonders nahestehenmögen. Was Repräsentativität ist, regelt das Grundgesetz und daraus abgeleiteteRechte. Spätestens jetzt muss der Bundesregierung klar sein, dassMini-Minderheiten-Tarifverträge nicht allgemeinverbindlich erklärt werdenkönnen. Tut sie es doch, wird sie damit spätestens vor Gericht krachendscheitern."Die Mitteilung des Bundesverfassungsgerichts finden Sie hier: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/bvg20-008.htmlDer bpa Arbeitgeberverband e.V. vertritt als größter Arbeitgeberverband in derPflegebranche sowohl die großen, bundesweit tätigen Trägergruppen wie auch diemittleren und kleinen Familienunternehmen. Der bpa Arbeitgeberverband tritt fürdie tarif- und arbeitsmarktpolitischen Interessen von aktuell mehr als 4.000Mitgliedsbetrieben ein, die über 190.000 Mitarbeiter beschäftigen. Der bpaArbeitgeberverband wurde 2015 von Einrichtungen und Diensten der privatenArbeitgeber in der Altenpflege, Behinderten-, Kinder- und Jugendhilfe gegründet+++ Folgen Sie uns auf Twitter unter https://twitter.com/bpa_agvPressekontakt:Für Rückfragen: Olaf Bentlage, Tel. 0173/7445529Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/118969/4511912OTS: bpa ArbeitgeberverbandOriginal-Content von: bpa Arbeitgeberverband, übermittelt durch news aktuell