Berlin (ots) - Zu den neuen Zahlen der Medianentgelte vonsozialversicherungspflichtig Beschäftigten im neuen Entgeltatlas derBundesagentur für Arbeit erklärt bpa Arbeitgeberpräsident RainerBrüderle:"Die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit sind für die Altenpflegeerfreulich. Von 2015 auf 2016 ist das Medianentgelt für eineFachkraft in der Altenpflege um 2,5 Prozent auf 2.621 Euro gestiegen.Betrachtet man die Entwicklung bei allen Berufen so ist dort nur einAnstieg von 1,59 Prozent zu verzeichnen. Sehr erfreulich ist dieEntwicklung in den neuen Bundesländern, dort sind die Löhne in derAltenpflege zwischen 4,0 und 5,64 Prozent innerhalb eines Jahresangestiegen.Es wäre schön, wenn die Politik zur Kenntnis nehmen würde, dasssich die Löhne in der Altenpflege positiv entwickeln. Das ständigeGerede von schlechten Arbeitsbedingungen trägt nicht zu einemattraktiven Berufsbild bei. Es wäre besser, endlich mehr über dieChancen und Möglichkeiten in der Altenpflege zu sprechen. Deutlichsteigende Löhne wären zum Beispiel schon einmal ein positives Thema."Den Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit finden Sie hier:https://entgeltatlas.arbeitsagentur.de/