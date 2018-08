Berlin (ots) - Zur den Forderungen von Verdi, erklärt bpaArbeitgeberverbandspräsident Rainer Brüderle:"Dass die Verdi Tarifverhandlungen mit der Arbeiterwohlfahrt undanderen über bundesweite Mindeststandards führen will, ist das eine.Da gibt es auch wenig zu kommentieren. In Deutschland giltschließlich die Tarifautonomie. Dass die Verdi aber bereits jetzt diePolitik zu Hilfe rufen will, um die Verhandlungsergebnisse auf allezu erstrecken, ist das andere. Damit wird die Tarifautonomie mitFüßen getreten.Dahinter steckt, dass es der Verdi scheinbar nicht gelingt,Mitglieder zu gewinnen. Offenkundig versuchen dieGewerkschaftsfunktionäre jetzt, ohne die Beschäftigten in denBetrieben ihren Einfluss geltend zu machen, um damit die aufwändigereMitgliederwerbung zu umgehen. Das ist umso bemerkenswerter, weil esdas bewährte Instrument zur Schaffung von Mindestarbeitsbedingungenin der Pflege mit der Pflegekommission bereits gibt.Immer wieder erstaunlich ist, dass die Verdi vorgibt, dieArbeitsbedingungen in solchen Betrieben besonders gut zu kennen, indenen sie regelmäßig keine Mitglieder hat.Es bleibt abzuwarten, ob sich die Politik jetzt tatsächlich fürsolch offenkundige Funktionärsinteressen einspannen lässt.Der bpa Arbeitgeberverband e. V. wurde 2015 von 200 Einrichtungenund Diensten der privaten Arbeitgeber in der Altenpflege,Behinderten-, Kinder- und Jugendhilfe gegründet. Mitglieder des bpaArbeitgeberverbands sind sowohl kleine als auch mittlere und großeBetriebe. Mittlerweile vertritt der Verband die tarif- undarbeitsmarktpolitischen Interessen von über 3.000 Mitgliedern, dierund 150.000 Mitarbeiter beschäftigen.+++ Folgen Sie uns auf Twitter unter https://twitter.comPressekontakt:Für Rückfragen: Olaf Bentlage, Tel.: 0173 / 7445529Original-Content von: bpa Arbeitgeberverband, übermittelt durch news aktuell