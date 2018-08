Mainz (ots) -Die Bilder vom Brückeneinsturz in Genua, sie machen auchhierzulande viele Menschen betroffen. Wie kann so etwas passieren?Hat niemand den desolaten Zustand der Brücke bemerkt? Auch inRheinland-Pfalz gibt es viele sanierungsbedürftige Brücken. DerLandesrechnungshof hatte hier schon häufiger einen Investitionsstaubeklagt. Und die sanierungsbedürftigen Hochbrücken in Ludwigshafenund Mainz, die mittelfristig sogar abgerissen werden sollen, sindlängst für viele Autofahrer nicht gerade vertrauenswürdig. Sie sindfür Lastwagen gesperrt, Schlagloch reiht sich an Schlagloch undStraßenschilder sowie Geschwindigkeitsbegrenzungen weisen auf denbaufälligen Zustand hin. Experten kritisieren vor allem den Zustandkommunaler Brücken und Hochstraßen im Land. "Zur Sache"-ReporterMichael Eiden hat recherchiert.Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- Zunehmender Verkehrslärm: Braucht es schärfere Gesetze?- Bahnlärm im Mittelrheintal: Betroffene hoffen auf Alternativtrasse- Fluglärm in Mainz und Rheinhessen: Was sind die Kompromisse nochwert?- "Zur Sache-PIN": Gibt es zu viel Lärm?- Germersheimer Landrat schlägt Alarm: Könnte sich Kandelwiederholen?- Autokratisches Verhalten? Bürgermeister von Windhagen und seineFamilie in der Kritik"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet überdie Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen,Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassenpolitische Zusammenhänge verständlich werden.Informationen auf www.zur-sache-rp.deMediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge auf www.SWRmediathek.de undwww.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.Pressefotos auf www.ARD-foto.dePressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@swr.de.Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell