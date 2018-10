Brückenteilzeit kommt - Arbeitgeber warnen vor mehr Bürokratie

BERLIN (dpa-AFX) - Arbeitnehmer sollen künftig ein Recht auf befristete Teilzeit bekommen.



Danach sollen sie in Vollzeit zurückkehren können. Das sieht das Gesetz zur Einführung einer Brückenteilzeit vor, das der Bundestag an diesem Donnerstag verabschieden will. Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Mast sagte dazu der Deutschen Presse-Agentur: "Wir beenden die Teilzeitfalle für viele Frauen."

Daneben stelle der Gesetzgeber mit der Brückenteilzeit die Weichen für bessere Bedingungen in der digitalen Arbeitswelt. "Denn für die Arbeit 4.0 ist es wichtig, dass sich Menschen weiterbilden können", sagte Mast. "Wenn sie dafür auf eigenen Wunsch bei der Arbeitszeit für eine bestimmte Dauer kürzer treten können, verbessert das ihre Fähigkeiten auf dem sich verändernden Arbeitsmarkt."/DP/zb