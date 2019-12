Brückenteilzeit bleibt überwiegend ungenutzt / Aktuelle Randstad Studie zur Brückenteilzeit (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Randstad":

Eschborn (ots) - Vor allem Frauen sollen vom Brückeneilzeitgesetz profitieren,da bei ihnen der Anteil an Teilzeitbeschäftigten mit 48 Prozent besonders hochist (Quelle: Bundesagentur für Arbeit). Häufig schnappt hier die sogenannte"Teilzeitfalle" zu. Die Folgen: geringerer Rentenanspruch durch geringerenErwerb. Dieses Risiko soll mit dem Brückenteilzeitgesetz verringert werden, dasdie Rückkehr zur Vollzeit regelt. Die aktuelleRandstad-ifo-Personalleiterbefragung zeigt jedoch, dass Brückenteilzeit nur beigut einem Drittel der Unternehmen zum Einsatz kommt (36%), nur drei Prozentdavon nutzen diese häufig.Gesetzliche Regelung unnötigAm häufigsten gewähren Großunternehmen mit mehr als 200 Beschäftigten ihrenMitarbeitern Brückenteilzeit. Hier arbeiten sieben Prozent der Mitarbeiterhäufig, 14% selten und 38% gelegentlich in Brückenteilzeit. Unternehmen mitweniger als 45 Mitarbeitern sind gesetzlich nicht dazu verpflichtet, diesesArbeitsmodell anzubieten. Hier melden nur 16% befristete Teilzeitbeschäftigte."Brückenteilzeit ist sinnvoll, weil sie Arbeitnehmern und besonders Frauengarantiert, wieder in die Vollzeitbeschäftigung zurückzukehren. Fraglich istallerdings, ob es dafür eine gesetzliche Reglementierung braucht", erklärt PetraTimm, Pressesprecherin bei Randstad. Schließlich geben über die Hälfte derBefragten Personalleiter an (55%), dass sie bereits vor Inkrafttreten desGesetzes die Befristung von Teilzeit einsetzten.Kollegen kompensieren MehrarbeitDort, wo seit der Gesetzeseinführung Brückenteilzeit genutzt wird, fangen 38%der Unternehmen die zusätzliche Arbeit mit der vorhandenen Belegschaft auf. Nur(16%) stellen neue Mitarbeiter ein, um die Mehrarbeit aufzufangen. "Damitflexible Arbeitszeitmodelle in der Praxis funktionieren, braucht es klare undverbindliche Absprachen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Ziel muss essein, Transparenz und Vertrauen darüber zu schaffen, wie das Arbeitsverhältnisfür beide Parteien erfolgreich fortgeführt wird. Die Rückkehr in Vollzeit musseine selbstverständliche Option werden, um qualifizierte Mitarbeiter zu haltenund langfristig an das Unternehmen zu binden", betont Petra Timm.Über die Randstad-ifo PersonalleiterbefragungDie hier vorgestellten Ergebnisse stammen aus der Randstad-ifoPersonalleiterbefragung Q3 2019, die quartalsweise durch das ifo-Institut imAuftrag des Personaldienstleisters Randstad durchgeführt wird. Die Studiebefragt bis zu 1000 Personalverantwortliche in deutschen Unternehmenunterschiedlicher Größen und Branchen. Die Sonderfrage im dritten Quartal 2019bezog sich auf die Nutzung von Brückenteilzeit in Deutschlands Unternehmen.Über Randstad Gruppe DeutschlandRandstad ist Deutschlands führender Personaldienstleister. Wir helfenUnternehmen und Arbeitnehmern dabei, ihr Potenzial zu verwirklichen, indem wirunsere technologische Kompetenz mit unserem Gespür für Menschen verbinden. Wirnennen dieses Prinzip "Human Forward". In der Randstad Gruppe Deutschland sindwir mit 58.000 Mitarbeitern und rund 550 Niederlassungen in 300 Städtenansässig. Unser Umsatzvolumen umfasst rund 2,38 Milliarden Euro (2018). Nebender klassischen Zeitarbeit zählen die Geschäftsbereiche Professional Services,Personalvermittlung, HR Lösungen und Inhouse Services zu unserem Portfolio. Wirschaffen als erfahrener und vertrauensvoller Partner passgenaue Personallösungenfür unsere Kundenunternehmen. Unsere individuellen Leistungs- undEntwicklungsangebote für Mitarbeiter und Bewerber machen uns auch für Fach- undFührungskräfte zu einem attraktiven Arbeitgeber und Dienstleister. Seit über 50Jahren in Deutschland aktiv, gehören wir mit der Randstad Gruppe Deutschland zurniederländischen Randstad N.V. Ein Gesamtumsatz von rund 23,8 Milliarden Euro(Jahr 2018), über 670.900 Mitarbeiter im täglichen Einsatz, und rund 4.800Niederlassungen in 38 Märkten machen unseren internationalen Unternehmenskonzernzum größten Personaldienstleister weltweit. Zu unseren nationalen Zweigstellengehören neben der Randstad Deutschland GmbH & Co KG außerdem die UnternehmenTempo Team, Gulp, Monster, twago, Randstad Sourceright, Randstad OutsourcingGmbH sowie Randstad Automotive und Randstad Financial Services. Vorsitzender undSprecher ist Richard Jager.Pressekontakt:VerantwortlichRandstad Deutschland PressestelleHelene SchmidtHelfmann-Park 865760 EschbornFon 0 61 96 / 4 08-17 01Fax 0 61 96 / 4 08-17 75E-Mail: presse@randstad.dewww.randstad.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/13588/4478474OTS: Randstad Deutschland GmbH & Co. KGOriginal-Content von: Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell