Brücken bauen: Der neue Hager Group Annual Report 2017/18 ist ab sofort verfügbar (FOTO)

Blieskastel (ots) -Die Hager Group arbeitet über Kulturen und Grenzen hinweg anProdukten und Lösungen für die elektrotechnische Welt von morgen. DasUnternehmen vernetzt Menschen, Produkte und Technologien undverbindet dabei Vergangenheit und Zukunft. Der Hager Group AnnualReport 2017/18 geht daher der Frage nach, wo und wie im Unternehmen -und weit darüber hinaus - Brücken gebaut werden. Über diesen Linkgelangen Sie zur Online-Version: http://hagergroup.com/annualreportUnter anderem wird das Projekt Designetz vorgestellt, das Brückenin die Energieversorgung von morgen schlägt. Die Hager Group führtein Gespräch mit einem Experten für Smart Charging der Audi AG zumbevorstehenden Brückenschlag zwischen Auto und Gebäude. Mitarbeiterwerden begleitet, die im positiven Sinne Grenzen im Unternehmenüberschreiten. Und es wird berichtet, wie es Hager Australia gelungenist, eine außerordentlich erfolgreiche Brücke zu Kunden zu schlagen.Die Druckversion kann über diesen Link angefordert werden:http://ots.de/DCZDSbIm iTunes und Google Play Store steht außerdem die "Hager GroupAnnual Report 2017/18"-App zum Herunterladen bereit.Über die Hager GroupDie Hager Group ist ein führender Anbieter von Lösungen undDienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-,Industrie- und Gewerbeimmobilien. Das Leistungsspektrum reicht vonder Energieverteilung über die Leitungsführung und Sicherheitstechnikbis zur intelligenten Gebäudesteuerung. Als unabhängiges,inhabergeführtes Familienunternehmen mit Sitz in Blieskastel,Deutschland, gehört die Hager Group zu den Innovationsführern derBranche. 11.400 Mitarbeiter erwirtschaften einen Umsatz von rund 1,9Milliarden Euro. Komponenten und Lösungen werden an 23 Standortenrund um den Globus produziert, Kunden in 120 Ländern der Erde setzenauf sie.Photos© Hager GroupPressekontakt:Nadja HoffmannCorporate Press OfficerT+33 3 88 49 52 33nadja.hoffman@hagergroup.comhagergroup.comOriginal-Content von: Hager Group, übermittelt durch news aktuell