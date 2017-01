Brücken, Straßen, Stromnetze: Deutschland muss schneller modernisieren

Darmstadt (ots) - Deutschlands Wertschöpfung aus baulichenVermögenswerten sinkt- In die Jahre gekommene Infrastruktur verliert schneller an Wertals neu gebaut wird- Allein 12.000 Brückenabschnitte warten bundesweit auf Erneuerungoder SanierungDeutschland kommt im internationalen Vergleich mit derModernisierung seiner Infrastruktur nicht schnell genug voran. DieWertschöpfung aus baulichen Vermögenswerten für Deutschland sei inden vergangenen zehn Jahren deutlich zurückgegangen, teilte dasführende globale Planungs- und Beratungsunternehmen für Natural andBuilt Assets, Arcadis, am 19. Januar 2017 in Darmstadt mit. Das ergabdie Auswertung des Global Built Asset Performance Index (GBAPI) vonArcadis, der die Wertschöpfung aus baulichen Vermögenswerten in 36Ländern vergleicht.*Gut ein Viertel des deutschen Bruttoinlandsproduktes (BIP) wurdedem GBAPI zufolge 2016 durch die Wertschöpfung aus Gebäuden undInfrastruktur erzielt. Im Vergleich zur gleichen Messung im Jahr2014 ist die Wertschöpfung zwar um drei Prozent gestiegen. Doch derAnteil baulicher Vermögenswerte am BIP ist in den vergangenen Jahrendeutlich gesunken. Lag dieser Anteil 2016 und 2014 bei 26,5 Prozent,betrug er vor zehn Jahren noch zirka 30 Prozent. "Im internationalenVergleich ist die Effizienz von baulichen Vermögenswerten inDeutschland heute deutlich zu niedrig", sagte Dr. Manoj Gupte,Mitglied des Managements der Region Europa Central von Arcadis.Mehr Innovation und Fachpersonal für Bauvorhaben nötigIm europäischen Vergleich ist Deutschland mit einer Wertschöpfungvon einer Billion US-Dollar (USD) aus baulichen Vermögenswertenderzeit aber noch führend. Auf Platz zwei folgt die Türkei mit 807Milliarden USD und auf Platz drei Frankreich mit 794 Milliarden USD."Deutschland hat immer noch eine solide Basis, aber unsereInfrastruktur ist in die Jahre gekommen", betonte Gupte."Insbesondere in Westdeutschland stehen Autobahnen, Fernstraßen undEnergienetze am Ende ihrer Lebenszyklen oder müssen erweitertwerden." Allein 12.000 Brückenabschnitte bundesweit mit insgesamt 3,8Millionen Quadratmetern müssten saniert werden.Das Tempo der Modernisierung bestehender Infrastrukturen seigleichzeitig nicht hoch genug: "Selbst im 'alten' Europa sieht man inden Ländern Frankreich und Spanien ein schnelleres Wachstum derWertschöpfung aus baulichen Vermögenswerten als in Deutschland",sagte Gupte. Zu komplexe Prozessstrukturen, zu geringer Fokus aufInnovationen und fehlendes Fachpersonal bremsten viele Bauvorhabenaus."Wir brauchen einen Paradigmenwechsel in denAusschreibungsverfahren, ein zielgerichtetes Stakeholder Managementund mehr gut ausgebildetes Fachpersonal, um langfristig denInvestitionsstau abzubauen", sagte der Experte.Globaler BIP: Schwellenländer erzielen gute RenditenVom globalen BIP wurden 2016 geschätzte 40 Prozent von baulichenVermögenswerten generiert. Gegenüber 2014 war das eine Steigerung umein Prozent. Das entspricht einem Anstieg um drei Billionen USD inden vergangenen zwei Jahren. Schwellenländer wie z.B. Mexiko (63,6Prozent des BIP aus baulichen Vermögenswerten), die Philippinen (59,4Prozent und die Türkei (56,1 Prozent) sind diejenigen, deren BIP ammeisten von baulichen Vermögenswerten abhängt. Die Schweiz (20,3Prozent), Russland (22,1 Prozent) und Südkorea (24 Prozent) sind amwenigsten von baulichen Vermögenswerten abhängig.Der Index belegt, dass sowohl Regierungen als auch der privateSektor weltweit weiterhin in Gebäude und Infrastruktur investieren,um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Es wird deutlich, dass vieleSchwellenländer gute Renditen aus ihrer neuen Infrastruktur erzielen,wohingegen entwickelte Länder eine Abschwächung in dieser Hinsichtverzeichnen. Die wichtigsten Gründe dafür sind, dass sich dieVolkswirtschaften der entwickelten Länder in RichtungDienstleistungsbranche diversifizieren und ihre Infrastrukturen indie Jahre kommen. Sowohl die Schwellenländer als auch dieentwickelten Staaten sollten Arcadis zufolge ein besseresVerständnis dafür bekommen, wie bauliche Vermögenswerte mehr Wachstumin ihren Volkswirtschaften erzeugen können. Dies gilt insbesondere ineiner Welt mit Finanzierungsproblemen. Die Notwendigkeit vonbaulichen Vermögenswerten, die langfristig bestehen können und sichlangfristig bewähren, ist von zentraler Bedeutung.* Der in Zusammenarbeit mit dem CEBR (Centre for Economics andBusiness Research) entwickelte Global Built Asset Performance Indexuntersucht die Wertschöpfung, welche durch Gebäude, Infrastruktur undandere Anlagegegenstände - wie Häuser, Schulen, Straßen, Flughäfen,Kraftwerke, Einkaufszentren, Häfen und alle sonstigenAnlagegegenstände - in 36 Ländern generiert wird. Diese 36 Länderstellen zusammen 78% des weltweiten BIP dar.Zum Download des vollständigen Berichts: www.arcadis.com/GBAPI2016Arcadis ist das führende globale Planungs- undBeratungsunternehmen für "Natural and Built Assets". InZusammenarbeit mit unseren Kunden erzielen wir durch die Anwendungunserer profunden Marktkenntnisse sowie kollektiver Planungs-,Beratungs-, Ingenieur-, Projekt- und Managementleistungenherausragende und nachhaltige Ergebnisse während des gesamtenLebenszyklus natürlicher Schutzgüter und baulicher Vermögenswerteunserer Kunden. Mit unseren 27.000 Mitarbeitern in mehr als 70Ländern erwirtschaften wir einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro. Wirunterstützen UN-Habitat, das Zentrum der Vereinten Nationen fürmenschliche Siedlungen, mit Wissen und Know-how, um dieLebensqualität in schnell wachsenden Städten auf der ganzen Welt zuverbessern. Arcadis. Das "Centre for Economics and Business Research" (Zentrum für Wirtschaft und Wirtschaftsforschung- CEBR) ist eine unabhängige Beratungseinrichtung, die für gute Beratung im Geschäfts- und Unternehmensbereich bekannt ist, welche auf gründlichen und fachlich qualifizierten Untersuchungen und Nachforschungen basiert.