"Brücke in der Ostsee" - 3. Flottille der Königlich Schwedischen Marine besucht die Einsatzflottille 1 in Kiel (FOTO)

Kiel (ots) -Vom 7. bis zum 9. November 2017 wird der Kommandeur der 3.Flottille der Königlich Schwedischen Marine die Einsatzflottille 1 inKiel besuchen.Kapitän zur See Bengt Lundgren läuft mit dem Minenleger"Carlskrona" als Flaggschiff, drei Korvetten der Visby-Klasse, zweiSchnellbooten und zwei Minenabwehreinheiten den Marinestützpunkt Kielan. Gastgeber ist Flottillenadmiral Jan Christian Kaack (54), derKommandeur der Kieler Einsatzflottille 1. Während des Besuchs sindgemeinsame Workshops, Besuche von Ausbildungseinrichtungen derDeutschen Marine und eine Übung in See geplant. Neben denschwedischen Schiffen werden eine deutsche Korvette und zweiMinenabwehreinheiten an dem Besuch teilnehmen.Die deutsch-schwedische Zusammenarbeit steht im Zeichen der BalticCommanders Conference. "Sie ist ein Puzzlestein - neben derKooperation beispielsweise mit Polen oder Norwegen", sagtFlottillenadmiral Kaack. "Wir wollen Brücken im Ostseeraum bauen undunsere Verfahren harmonisieren. Wer zusammen übt, der hat auch imEinsatz das gleiche Mindset - wenn zum Beispiel Boardingsoldatenfremder Nationen auf deutschen Tendern eingesetzt werden. Konsequentreicht das bis hin zum persönlichen Kontakt der Soldatenuntereinander. 'More pepper, less paper' lautet die Devise. Wir sindNachbarn und haben ein gemeinsames Interesse in der Ostsee: Die freieNutzung der See als Operationsgebiet und sichere Seeverbindungswege."HintergrundinformationenDie Baltic Commanders Conference ist eine Zusammenkunft derMarinebefehlshaber aus Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland,Estland, Lettland, Litauen, Polen und Deutschland. Das Format wurde2015 von der Deutschen Marine gegründet und fand zuletzt im März 2017in Kopenhagen statt. Die Konferenz dient dazu, konkrete Möglichkeitender Zusammenarbeit zu identifizieren."Die Konferenz rückt die Ostsee in den Fokus und misst der Landes-und Bündnisverteidigung einen neuen Stellenwert bei", so derKommandeur der Einsatzflottille 1. "Das Interesse an engerZusammenarbeit spüren wir nicht nur bei Besuchen oder gemeinsamenÜbungen. Auch unsere NATO-Denkfabrik für die Operationsführung inRandmeeren am Standort Kiel (NATO Centre of Excellence for Operationsin Confined and Shallow Waters - COE CSW) ist ein Magnet an derOstsee." Parallel zum Besuch der 3. Schwedischen Flottille wird derLenkungsausschuss des Centre of Excellence das Arbeitsprogramm desThink-Tank für das kommende Jahr festlegen.Zur Kieler Einsatzflottille 1 gehören vier Bootsgeschwader mit 37Einheiten, das Seebataillon, das Kommando Spezialkräfte der DeutschenMarine sowie drei Marinestützpunktkommandos. Das Aufgabenspektrum istauf die Seekriegsführung in Randmeeren ausgerichtet. Das reicht vonder Bekämpfung von Landzielen, der Seeraumüberwachung, demMineneinsatz und der Minenabwehr, über die bewaffnete Kontrolle vonSchiffen und dem Schutz von Kriegs- und Handelsschiffen bis hin zurUbootjagd oder der Unterstützung von Evakuierungsoperationen.Einheiten der Flottille nehmen regelmäßig an den Auslandseinsätzender Bundeswehr, an NATO-Verbänden, nationalen und internationalenManövern und Übungen teil.Flottillenadmiral Kaack und Kapitän zur See Lundgren sind nichtnur die formell Verantwortlichen für die Kooperation ihrerFlottillen, sondern sind auch persönlich bekannt. Sie haben gemeinsamein Jahr an der Seekriegsakademie "Naval War College" derUS-amerikanischen Marine in Newport (USA) verbracht.