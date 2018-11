"Die Brücke - Das Finale" im ZDF und in der ZDFmediathek (FOTO)

Mainz (ots) -Kommissarin Saga Norén ist zurück: Von Sonntag, 18. November 2018,22.00 Uhr, an zeigt das ZDF die vierte und letzte Staffel derdeutsch-schwedischen Koproduktion "Die Brücke - Das Finale" mit SofiaHelin und Thure Lindhardt in den Hauptrollen. Das Finale derKrimireihe nach Drehbüchern von Hans Rosenfeldt und Camilla Ahlgrenist bereits mit allen vier Folgen vorab in der ZDFmediathek zu sehen.Auf der Insel unterhalb der Öresundbrücke wird eine Frau ermordetaufgefunden. Die Tote war Direktorin der dänischen Ausländerbehörde;sie wurde zu Tode gesteinigt. Kommissar Henrik Sabroe (ThureLindhardt) und ein Kollege verfolgen mehrere Spuren: Es könnte einenZusammenhang mit einer Abschiebeentscheidung geben, die für einenSkandal sorgte. Zeitgleich sitzt Saga Norén (Sofia Helin) inUntersuchungshaft. Sie steht in Verdacht, ihre Mutter umgebracht zuhaben. Mithilfe ihres Kollegen und Freundes Henrik jedoch erreichtsie ihre Freilassung und überlebt daraufhin nur knapp die Attackeeiner Mitgefangenen. Noch in der Klinik beschließt Saga, die Arbeitwiederaufzunehmen und mit Henrik gemeinsam in dem komplexen Mordfallzu ermitteln.Ansprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/diebrueckePressemappe:https://presseportal.zdf.de/pm/die-bruecke-das-finale/Die Filme in der ZDFmediathek: https://ly.zdf.de/8P2/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell