Bruch- und Verbrennungsgefahr: Ikea ruft Teller und Becher zurück

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Möbelriese Ikea ruft zwei Produktserien an Tellern, Schüsseln und Bechern zurück.



Grund dafür ist, dass sie zu Bruch gehen könnten und ihr heißer Inhalt in der Folge Verbrennungen verursachen könne, teilte der schwedische Konzern am Dienstag mit. Es handele sich um die Reihen "Heroisk" und "Talrika", zu denen man Berichte erhalten habe, dass die Produkte kaputt gegangen seien. Sicherheit habe oberste Priorität, es gehe um eine Vorsichtsmaßnahme, hieß es in einer Ikea-Mitteilung. Kunden, die diese Produkte gekauft haben, sollten sie nicht länger benutzen. Sie können in jedem Ikea-Warenhaus gegen Erstattung des vollen Kaufpreises zurückgegeben werden./trs/DP/eas