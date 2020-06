Brown-Forman: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Weitere Suchergebnisse zu "Brown-Forman B":

An der Heimatbörse New York notiert Brown-Forman per 01.06.2020, 11:27 Uhr bei 65.93 USD. Brown-Forman zählt zum Segment "Destillateure & Winzer".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Brown-Forman einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Brown-Forman jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Brown-Forman erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 33,82 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche sind im Durchschnitt um 1,62 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +32,2 Prozent im Branchenvergleich für Brown-Forman bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,89 Prozent im letzten Jahr. Brown-Forman lag 28,93 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Brown-Forman beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,06 Prozent und liegt mit 0,15 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (1,2) für diese Aktie. Brown-Forman bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Brown-Forman beläuft sich mittlerweile auf 64,21 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 65,93 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +2,68 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 62,64 USD. Somit ist die Aktie mit +5,25 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".