Brown-Forman: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Für die Aktie Brown-Forman stehen per 13.12.2019, 13:21 Uhr 63.29 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Brown-Forman zählt zum Segment "Destillateure & Winzer".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Brown-Forman einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Brown-Forman jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,1 Prozent und liegt damit 1,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Getränke, 2,36). Die Brown-Forman-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brown-Forman liegt bei einem Wert von 34,16. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Getränke" (KGV von 33,64) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. -2 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Brown-Forman damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 39,17 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Brown-Forman damit 34,19 Prozent über dem Durchschnitt (4,98 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Getränke" beträgt 2,58 Prozent. Brown-Forman liegt aktuell 36,59 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".