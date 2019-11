Brown-Forman: Ist jetzt alles möglich?

Der Kurs der Aktie Brown-Forman steht am 23.11.2019, 13:36 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 67.04 USD. Der Titel wird der Branche "Destillateure & Winzer" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Brown-Forman nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Brown-Forman hat mit einer Dividendenrendite von 1,04 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.36%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Getränke"-Branche beträgt -1,32. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Brown-Forman-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Brown-Forman-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Buy, 4 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Brown-Forman vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 56,6 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -15,57 Prozent erzielen, da sie derzeit 67,04 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brown-Forman liegt bei einem Wert von 34,16. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Getränke" (KGV von 33,8) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. -1 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Brown-Forman damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.