Brown-Forman: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Brown-Forman B":

An der Heimatbörse New York notiert Brown-Forman per 10.02.2020, 06:46 Uhr bei 68.81 USD. Brown-Forman zählt zum Segment "Destillateure & Winzer".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Brown-Forman entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Brown-Forman für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Brown-Forman für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Brown-Forman insgesamt ein "Sell"-Wert.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Brown-Forman-Aktie beträgt dieser aktuell 62,44 USD. Der letzte Schlusskurs (68,8 USD) liegt damit deutlich darüber (+10,19 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Brown-Forman somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 67,85 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,4 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Brown-Forman ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. In Summe wird Brown-Forman auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brown-Forman liegt bei einem Wert von 34,16. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Getränke" (KGV von 33,54) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. -2 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Brown-Forman damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.