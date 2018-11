Brown & Brown: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

An der Heimatbörse Xetra New York notiert Brown & Brown per 08.11.2018 bei 29,24 USD. Brown & Brown zählt zu "Versicherungsmakler".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Brown & Brown einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Brown & Brown jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für Brown & Brown liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 5 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 33,14 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (29,24 USD) könnte die Aktie damit um 13,35 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Brown & Brown-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 21,87 ist die Aktie von Brown & Brown auf Basis der heutigen Notierungen 56 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Insurance" (49,97) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Derzeit schüttet Brown & Brown niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Insurance. Der Unterschied beträgt 1,91 Prozentpunkte (1,09 % gegenüber 3,01 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".