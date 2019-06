Brown & Brown: Grund zur Freude?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Per 17.06.2019, 17:24 Uhr wird für die Aktie Brown & Brown am Heimatmarkt New York der Kurs von 32,8 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Versicherungsmakler".

Die Aussichten für Brown & Brown haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Brown & Brown weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,97 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Versicherung") von 3,04 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,06 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Brown & Brown-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 4 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Brown & Brown vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (30,5 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -7,07 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 32,82 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Brown & Brown eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 23,39. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Brown & Brown zahlt die Börse 23,39 Euro. Dies sind 49 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Versicherung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 45,87. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.