Brown & Brown: Das Ende oder geht es weiter?

Der Brown & Brown-Kurs wird am 15.07.2019, 20:43 Uhr an der Heimatbörse New York mit 34.94 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Versicherungsmakler".

Unsere Analysten haben Brown & Brown nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 24,95 und liegt mit 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung) von 45.45. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Brown & Brown auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Brown & Brown als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 3 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Brown & Brown vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 30,4 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -13.12 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 34,99 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Brown & Brown von 34,99 USD ist mit +17.61 Prozent Entfernung vom GD200 (29,75 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 32,72 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +6.94 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Brown & Brown-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.