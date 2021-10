Brown & Brown Aktie: Diese Aktie sollten Sie sich genauert anschauen!

Brown & Brown (NASDAQ:BRO) war in der Vergangenheit ein Top-Performer in meinem Portfolio zwischen 20 und 50 $. Die Aktie ist wieder in meinem Portfolio, seit der Kurs die 50 $-Marke durchbrochen und überschritten hat und seit April dieses Jahres neue ATHs druckt. Der Kurs hat sich seit April um ca. 26 % bewegt, wie der unten stehende monatliche Zeitrahmen zeigt.

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung