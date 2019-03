Brot backen ohne Saubermachen mit den Bio-Backmischungen von BoxToBake

Finanztrends Video zu



Kaarst (ots) - Mit BoxToBake gibt es die ersteBio-Brotbackmischung zum Schütteln auf dem Markt, für die neben etwasWasser keine weiteren Zutaten oder Geräte benötigt werden. Nachdemdie Boxen bereits erfolgreich in einigen Discountern alsSonderaktionen verkauft wurden, sind sie ab sofort auch im eigenenOnlineshop unter www.boxtobake.shop erhältlich.Die Foodmarke BoxToBake zeichnet sich durch innovative undqualitativ hochwertige Produkte aus, die das Brotbacken zu einemneuen Erlebnis machen. Nach dem Prinzip "Alles in einer Box" erhältder Kunde Backzutaten und Backform in einem hitzebeständigen Karton.Einfach Wasser hinzufügen, schütteln und einmal rühren, und wenn derTeig aufgegangen ist, kann die Box in den Ofen geschoben werden. DerKauf und das Abwiegen von weiteren Zutaten entfallen, ebenso lästigeAufräumarbeiten.Start mit zwei beliebten SortenBoxToBake startet mit den beiden Sorten Roggenbrot mitSonnenblumenkernen und Weizenbrot mit Leinsamen. Dabei werdenBiozutaten verwendet, die dem Verbraucher nicht nur ein kostbaresNahrungsmittel, sondern auch ein ganz besonderes Geschmackserlebnisversprechen - wie frisch aus der professionellen Bäckerei.In Dänemark hergestellt, passen die leckeren Brote von BoxToBakezu der beliebten Hygge-Bewegung im Bereich des Soulfoods. Demnächstsollen weitere spannende Sorten folgen. Wer Ideen zum Belegen derBrote sucht, findet auf der Website inspirierende Rezepte.Über BoxToBake:BoxToBake ist eine patentierte Lösung zur einfachen, schnellen undsauberen Zubereitung von Brot. In dem hitzebeständigen Karton sindbereits alle benötigten Brotzutaten enthalten. Nachdem dieBackmischung mit etwas Wasser vermengt wurde, wird das Brot direkt inder Box im Ofen gebacken, wodurch Küchengeräte und Arbeitsplattesauber bleiben. Dank der langen Haltbarkeit lassen sich die Boxen gutlagern, um auch bei einer spontanen Brotzeit ein frisch gebackenesBrot auf den Tisch zaubern zu können.Pressekontakt:Frank OptendrenkTel.: 02131 2915574presse@boxtobake.shopOriginal-Content von: Grossista GmbH, übermittelt durch news aktuell