Broschüre zu Homeoffice: Arbeiten von zu Hause aus rechtlicher Sicht

Köln (ots) -Welche Regeln gelten in Sachen Arbeitssicherheit bei der Arbeit von daheim und unterwegs? Welche Pflichten haben die Arbeitgeber, welche die Beschäftigten?Die neue Broschüre der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) "Arbeiten von zu Hause: rechtliche Rahmenbedingungen der Arbeitssicherheit" soll Verantwortlichen in Unternehmen Klarheit darüber verschaffen, was ihre Pflichten und Aufgaben sind, wenn Mitarbeitende von zu Hause für den Betrieb tätig sind. Ergänzend listet sie weiterführende Informationen zu Ergonomie und psychischer Belastung infolge dieser veränderten Arbeitssituation auf. Der Ratgeber bietet einen ersten Überblick über wichtige rechtliche Aspekte; eine rechtliche Beratung kann er nicht leisten.Broschüre bestellenDie Broschüre trägt die Bestellnummer JB013 und kann unter www.bgetem.de, Webcode: M22937802 (https://medien.bgetem.de/medienportal/artikel/SkIwMTM-) kostenlos als PDF aufgerufen oder als gedrucktes Exemplar kostenpflichtig bestellt werden. Preis: 2,00 EUR. Bei der BG ETEM versicherte Unternehmen erhalten bis zu 20 Exemplare kostenfrei. Besteller, die nicht bei der BG ETEM versichert sind, zahlen zusätzlich 3,50 EUR Versandkosten.