Düsseldorf (ots) - Eine verlässliche Alzheimer-Diagnose istaufwendig und kann nur von einem Arzt gestellt werden. Studienzeigen, dass die Alzheimer-Krankheit oft erst in einemfortgeschrittenen Stadium diagnostiziert wird, weil die Betroffenenzu spät zum Arzt gehen. Eine Behandlung wird so erschwert, denn dieMedikamente wirken am besten zu Beginn der Krankheit. Dieüberabeitete Broschüre "Diagnose-Verfahren bei Alzheimer - ÄrztlicheTests im Überblick" von der gemeinnützigen Alzheimer ForschungInitiative e.V. (AFI) klärt über die nötigen Untersuchungen auf undmöchte die Angst vor einem Arztbesuch nehmen. Die Broschüre kannkostenfrei bestellt werden unter der Telefonnummer 0211 - 86 20 66 0oder über die AFI-Webseitewww.alzheimer-forschung.de/diagnoseverfahren.Die einzelnen Untersuchungsschritte werden in der Broschüre genauerklärt. Dazu gehören das Arztgespräch, standardisierteGedächtnistests, die körperliche Untersuchung und die Analyse derLaborwerte. Auch bildgebende Verfahren wie die Computertomographie(CT) oder die Magnetresonanztomographie (MRT) werden beschrieben.Ebenfalls thematisiert wird die Liquordiagnostik, die zwar noch nichtzur Basisdiagnostik gehört, aber im stationären Rahmen immer häufigerAnwendung findet. Praktische Tipps helfen Patienten und Angehörigen,den Arztbesuch besser vorzubereiten.Bestellinformation: Die Broschüre "Diagnose-Verfahren beiAlzheimer - Ärztliche Tests im Überblick" kann kostenfrei bestelltwerden bei der Alzheimer Forschung Initiative e.V., Kreuzstr. 34,40210 Düsseldorf; Telefonnummer 0211 - 86 20 66 0; Webseite:www.alzheimer-forschung.de/diagnoseverfahren.Kostenfreies Fotomaterial http://ots.de/bJWfnBWeitere Informationen zum Thema "Alzheimer-Diagnose"www.alzheimer-forschung.de/diagnoseWeitere Informationen zur Alzheimer-Krankheitwww.alzheimer-forschung.de/alzheimerÜber die Alzheimer Forschung Initiative e.V.Die Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI) ist eingemeinnütziger Verein, der das Spendenzertifikat des DeutschenSpendenrats e.V. trägt. Seit 1995 fördert die AFI mit SpendengeldernForschungsprojekte engagierter Alzheimer-Forscher und stelltkostenloses Informationsmaterial für die Öffentlichkeit bereit. Bisheute konnte die AFI 230 Forschungsaktivitäten mit über 9,2 MillionenEuro unterstützen und rund 800.000 Ratgeber und Broschüren verteilen.Interessierte und Betroffene können sich aufwww.alzheimer-forschung.de fundiert über die Alzheimer-Krankheitinformieren und Aufklärungsmaterial anfordern. Ebenso finden sich aufder Webseite Informationen zur Arbeit des Vereins und allenSpendenmöglichkeiten. Botschafterin der AFI ist die Journalistin undSportmoderatorin Okka Gundel.