Bros Eastern: Jetzt könnte alles passieren

Der Bros Eastern-Kurs wird am 27.02.2020, 04:17 Uhr an der Heimatbörse Shanghai mit 3.69 CNH festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Textilien".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Bros Eastern einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Bros Eastern jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Bros Eastern schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,33 % und somit 18,9 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 21,23 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bros Eastern liegt bei einem Wert von 21,02. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Bros Eastern damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Bros Eastern erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -26,43 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche sind im Durchschnitt um -18,32 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -8,1 Prozent im Branchenvergleich für Bros Eastern bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -19,55 Prozent im letzten Jahr. Bros Eastern lag 6,88 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.