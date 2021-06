Brookside: US-amerikanisches Großunternehmen beteiligt sich am Projekt Jewell

Quelle: IRW Press

Perth, Westaustralien – 29. Juni 2021 – Brookside Energy Limited (ASX: BRK) (FWB: 8F3) (Brookside oder das Unternehmen) freut sich, Aktionären und Investoren ein Update zu den Arbeitsbeteiligung an der Jewell Drilling Spacing Unit (DSU) in Brooksides Interessengebiet (Area of Interest, AOI) SWISH im Anadarko Basin (Abbildung 1), einem Gebiet der Weltklasse, zu geben.

HIGHLIGHTS

– ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung