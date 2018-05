Brookfield wird Partner der Schoeller Group (FOTO)

München/Pullach (ots) -Die Schoeller Group hat heute bekannt gegeben, dass die bereitsangekündigte Übernahme der Anteile von JP Morgan an SchoellerAllibert durch Brookfield Business Partners L.P. und seineinstitutionellen Partner (zusammen "Brookfield") abgeschlossen ist.Brookfield wird neuer Partner der Schoeller Group in SchoellerAllibert in einer gemeinsamen Holding namens Schoeller Packaging.Martin und Christoph Schoeller sind Co-Chairmen. Schoeller undBrookfield werden im Vorstand paritätisch vertreten sein.Der Anteil der Schoeller Group an Schoeller Allibert wird 30 %betragen, ihr Stimmenanteil 48 %. Unter bestimmten Bedingungen kanndie Schoeller Group ihren Anteil später noch ausbauen.Die Partner verfolgen gemeinsam das Ziel, das Wachstum eines derderzeit größten Hersteller von Mehrwegverpackungen in Europaorganisch und in Form einer gezielten Buy-and-Build-Strategie zusteigern. Momentan wird eine Reihe möglicher Opportunitäten geprüft.Martin und Christoph Schoeller begrüßen als geschäftsführendeGesellschafter der Schoeller Group, die noch weitere Verpackungs- undLogistikunternehmen mit Schwerpunkt auf nachhaltigen Verpackungenbesitzt und betreibt (www.schoellergroup.com), die neue Partnerschaftmit Brookfield und die gemeinsamen Möglichkeiten für die Umsetzungihrer Vision eines weltweit führenden Unternehmens im BereichMehrwegverpackungen.Pressekontakt:Schoeller Group GmbHSylvia WendtZugspitzstr. 1582049 PullachTel. +49-89-55277-101Fax +49-89-55277-299www.schoellergroup.comOriginal-Content von: Schoeller Group GmbH, übermittelt durch news aktuell