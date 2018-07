Brookfield Renewable: Was Sie wissen sollten?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Brookfield Renewable, die im Segment "Versorgungsunternehmen" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 23.07.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 30,51 CAD.Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 12 Analystenbewertungen für die Brookfield Renewable-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 9 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Brookfield Renewable-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Brookfield Renewable vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 36,95 CAD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 21,12 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (30,51 CAD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Brookfield Renewable somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

