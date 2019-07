Brookfield Renewable Partners vs. NextEra Energy Partners – welche Aktie ist jetzt der bessere Kauf?

In den kommenden Jahrzehnten bietet der Markt für erneuerbare Energien ein enormes Wachstumspotenzial. Einer Schätzung zufolge muss die Branche 10 Billionen USD investieren, um eine Welt mit weniger CO2-Ausstößen zu schaffen. Dieses enorme Marktpotenzial veranlasste mehrere Unternehmen, eigene Arme für Investitionen in erneuerbare Energien zu gründen, um diese Chance zu nutzen. So gründete beispielsweise der führende Vermögensverwalter Brookfield Asset Management (WKN:A0HNRY) Brookfield Renewable Partners, während das große Versorgungsunternehmen NextEra Energy (WKN:A1CZ4H) NextEra Energy Partners gründete.

Beide Unternehmen haben ein ähnliches Ziel, nämlich saubere Energieanlagen mit langfristigen Festpreisverträgen zu bauen und den damit verbundenen Cashflow für eine überdurchschnittlich hohe Dividende zu nutzen. Diese Strategie macht beide zu attraktiven Optionen für Dividendenanleger. Da die meisten Investoren sich hier nur für eine der beiden Aktien entscheiden wollen, werfen wir mal einen Blick darauf, welche die bessere Aktie sein kann.

Finanzvergleich

Als erstes sollten Investoren natürlich die Finanzkennzahlen untersuchen. Wie schneiden die beiden hier gegeneinander ab?

Unternehmen Dividendenausschüttung Kreditwürdigkeit % des Cashflows, der auf Gebühren basiert Debt-to-Adjusted-EBITDA Verhältnis Verhältnis zur Dividendenauszahlung Brookfield Renewable Partners (WKN: A1JQFZ ) 5,7 % BBB+ 87 % 3 weniger als 90 % des Cashflows NextEra Energy Partners (WKN: A1CZ4H ) 3,9 % BB/BB+/Ba1 Rund 100 % 4 bis 5 Etwa 80 % des Cashflows

Wie die Tabelle zeigt, haben die beiden sehr unterschiedliche Finanzprofile. Brookfield Renewable Partners weist eine höhere Dividendenrendite auf, was zu einem großen Teil auf die Auszahlung eines größeren Prozentsatzes des Cashflows zurückzuführen ist. (Obwohl man erwähnen muss, dass das langfristige Ziel des Unternehmens darin besteht, die Ausschüttungsquote auf unter 70 % zu senken.) Brookfield Renewable verfügt unterdessen über ein viel stärkeres Kreditprofil, da das Unternehmen die höchste Bonität der Branche hat und diese mit einer konservativen Leverage Ratio unterlegt ist. NextEra Energy Partners hingegen hat aufgrund seiner höheren Verschuldungsquote eine Bonität mit Junk-Bewertung. Das macht es für das Unternehmen deutlich schwieriger, günstig Geld zur Finanzierung von Akquisitionen und Expansionsprojekten aufzunehmen.

Wachstumsaussichten

Sowohl Brookfield Renewable als auch NextEra Energy Partners wollen in den kommenden Jahren ihren Cashflow in einem angemessenen Rahmen steigern. Brookfield Renewable geht derzeit davon aus, dass der Cashflow pro Aktie in den nächsten fünf Jahren mit einer jährlichen Rate von 6 % bis 11 % wachsen wird, was eine jährliche Steigerung der Ausschüttung von 5 % bis 9 % unterstützen sollte. Etwa die Hälfte dieses Wachstums wird auf die verbesserte Rentabilität des bestehenden Portfolios zurückzuführen sein, da das Unternehmen die Kosten senkt, höher verzinsliche Verträge abschließt, sobald die derzeitigen Verträge unter dem Markt auslaufen, und von der Inflation bei anderen Vereinbarungen profitiert.

Der andere Wachstumstreiber sind die organischen Expansionsprojekte, die Brookfield in der Entwicklung hat. Derzeit sind das ein Solardach-Joint-Venture in China, eine neue Windkraftanlage in Irland, ein Wasserkraftwerk in Brasilien und einen Ausbau von Pumpspeichern in Nordamerika. Das Unternehmen kann diese Projekte nach Zahlung seiner renditestarken Dividende vollständig mit dem einbehaltenen Cashflow finanzieren. Brookfield ist daher nicht auf Akquisitionen angewiesen, um das Wachstum zu fördern. Man verfügt jedoch über die Liquidität, um etwa 700 Millionen USD pro Jahr in Geschäfte zu investieren, die ein beschleunigtes Gewinnwachstum ermöglichen würden. In den letzten Jahren hat das Unternehmen mit der Mutter Brookfield Asset Management zusammengearbeitet, um in den Stromerzeuger TerraForm Power und den kanadischen Versorger TransAlta zu investieren.

NextEra Partners will seinen Cashflow schnell genug steigern, um eine jährliche Dividendenerhöhung von 12 % bis 15 % bis mindestens 2024 zu schaffen. Der wichtigste Katalysator für diesen Plan sind Drop-Down-Akquisitionen von NextEra Energy. Anfang dieses Jahres kauften NextEra Energy Partners beispielsweise 1,02 Milliarden USD an Wind- und Solaranlagen von der Muttergesellschaft, was groß genug ist, um den Dividendenwachstumsplan bis mindestens Ende dieses Jahres zu unterstützen. Einer der einzigartigen Aspekte dieses Deals ist, dass das Unternehmen die Finanzierung von einem Private-Equity-Fonds erhalten hat, was das zweite Mal war, dass man diese Art von Finanzierung für eine Transaktion verwendete. Die Abhängigkeit von Fremdkapital zur Unterstützung der Wachstumsstrategie von NextEra Partners ist ein Grund zur Sorge, denn wenn der Zugang zu Finanzierungsmitteln versiegt, könnte dies dazu führen, dass das Unternehmen die höheren Dividenden erst einmal auf Eis legt.

Fazit: Brookfield Renewable Partners ist die risikoärmere Wahl

Brookfield Renewable und NextEra Energy Partners bieten Investoren die Möglichkeit, Einkommen aus dem Markt für erneuerbare Energien zu holen. Während NextEra Energy Partners seine Dividende schneller steigern will, muss sich das Unternehmen zur Unterstützung dieses Plans eine Fremdfinanzierung sichern, was es aufgrund seines schwächeren Kreditprofils zu einer risikoreicheren Option macht. Deshalb ist Brookfield Renewable derzeit der bessere Kauf, denn das Unternehmen bietet Anlegern eine höhere Rendite bei gleichzeitig geringerem Risiko. Damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in den kommenden Jahren überdurchschnittliche Gesamtrenditen erzielen kann, wesentlich höher. Brookfield muss sich nicht auf andere verlassen, um sein Wachstum voranzutreiben.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Brookfield Asset Management. Matthew DiLallo besitzt Aktien von Brookfield Asset Management, Brookfield Renewable Partners L.P., NextEra Energy und TERP. Dieser Artikel erschien am 27.6.2019 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2019