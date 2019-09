Brookfield Renewable Aktie: Investor Day voraus!

Bei Brookfield Renewable zeigt der Blick in den Terminkalender, dass da diese Woche – genauer gesagt am 26. September – der diesjährige „Investor Day“ stattfinden soll. Die Veranstaltung soll im „Meredith Auditorium“ im „Brookfield Place“ in New York stattfinden. Wer Aktionär ist, kann aber da nicht einfach hingehen – denn nur mit Einladung soll es Zutritt geben. An dem Tag sollen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung