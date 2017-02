Bromelie ist Zimmerpflanze des Monats März / Tropenflair im Frühling mit Bromelien (FOTO)

Essen (ots) -Im März bringt die Bromelie Schwung ins Zuhause und macht mitihren extravaganten Blüten, die es in den verschiedensten Farben undFormen gibt, Vorfreude auf die warme Jahreszeit. Variierende Formenund Materialien in Violett-Tönen und Schwarz oder Grau bilden dieperfekte Bühne für die exotische Zimmerpflanze.Bromelien begeistern in den verschiedensten Formen: ausladendeBlütenkelche, schmale und löffelförmige Blütenstände, spitzzulaufendeGeäste oder die charakteristische Ananas-Form. Dabei erstrahlt dieZimmerpflanze des Monats März in allen Farben des Regenbogens underfreut ihre Betrachter sogar mit mehrfarbigen Blüten undFarbverläufen. Feste Blätter, die beizeiten rötliche bis violetteFärbungen aufweisen, rahmen die tropisch anmutenden Blüten ein.Perfekt inszeniert wird die Bromelie diese Saison im Trend"Equalise", bei dem die Emanzipierung des Interieurs im Mittelpunktsteht: Jedes Einrichtungsobjekt ist gleichbedeutend, keines istwichtiger als das andere. Harte und weiche Formen werden ebensogemischt wie sachliche und romantische Farben. Zimmerpflanzen spielendie Hauptrolle in der Raumgestaltung und die Bromelie, die mit ihrenungewöhnlichen Blütenformen alle Blicke auf sich zieht, übernimmtdiesen Part im Handumdrehen. Die Pflanze wird als essentiellerBestandteil der Möbelstücke angesehen. Ein Esstisch mit integriertenPflanztöpfen oder bepflanzte Wandregale repräsentieren den Trend"Equalise". Ebenso eignen sich geradlinige Metallregale, die mitallen Varianten der Bromelie bestückt werden. Die unterschiedlichenFarben und Formen der Pflanze kommen besonders gut zur Geltung, wennjede Sorte in einem anderen Regalfach platziert wird. Bunte Objekteaus Holz, Porzellan und anderen Materialien runden das Gesamtbild ab.Die ursprünglich aus Südamerika stammende Bromelie liebt warme undhelle Standorte in der Wohnung. Nach den Eisheiligen Mitte Mai darfsie gerne ins Freie ziehen und sorgt dort den Sommer über fürexotisches Flair. Mit Wasser wird sie über ihren Kelch versorgt, derstets gefüllt sein sollte. Die eindrucksvollen Blüten zeigen sich nurein einziges Mal, dafür aber gleich drei bis sechs Monate am Stück.Danach bilden sich am Stil neue Triebe. Sobald diese etwa halb sogroß wie die Pflanze sind, werden sie samt Wurzel abgetrennt und ineinen eigenen Topf gepflanzt. Nach einigen Monaten Wartezeit, in derdie neue Pflanze wächst und gedeiht, erscheint eine neue Blüte.Informationen und Pflegetipps zu Bromelien und anderenZimmerpflanzen gibt es auf http://www.Pflanzenfreude.de und aufhttp://www.facebook.com/diepflanzenfreude.Über BlumenbüroDas Blumenbüro ist das Marketingherz für Blumen und Pflanzen,gegründet für und durch die Zierpflanzenbranche. Durch Werbe- undVerkaufsförderungsaktivitäten lassen wir Menschen erleben, dassBlumen und Pflanzen etwas Besonderes sind. Wir wollen sie aucherfahren lassen, dass Blumen und Pflanzen glücklich machen undanregen dieses warme Gefühl zu teilen und weiter zu geben. Dadurchträgt das Blumenbüro dazu bei, die Nachfrage nach Blumen und Pflanzenzu steigern. http://www.blumenbuero.dePressekontakt:Zucker.Kommunikation GmbHTeam Pflanzenfreude.deTorstraße 107, 10119 BerlinFon: 030 / 247 587-0, Fax: 030 / 247 587-77Mail: pflanzen@zucker-kommunikation.deWeb: http://www.zucker-kommunikation.deOriginal-Content von: Blumenb?ro, übermittelt durch news aktuell