Brokerage-tochter Der Crypto Finance Erhält FINMA Bewilligung Als Wertpapierhaus

Zürich (ots/PRNewswire) - Die Crypto Finance Gruppe, eine führende Crypto Asset Dienstleisterin im Finanzsektor, gibt den Erhalt der FINMA Wertpapierhausbewilligung für ihre Brokerage-Sparte Crypto Broker AG bekannt. Die Bewilligung wird es der Crypto Finance Gruppe ermöglichen, neue Produkte, Dienstleistungen und Handelsfunktionalitäten anzubieten, welche den Anforderungen der Finanzmarktaufsicht entsprechen. Mit der zunehmenden Nachfrage können sich institutionelle Kunden auf einen etablierten, FINMA regulierten Partner verlassen, um ihr Geschäft im Bereich Crypto Assets und digitale Vermögenswerte auf- und auszubauen.Die Brokerage-Sparte der Crypto Finance Gruppe, die Crypto Broker AG, hat von der Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA die Bewilligung als Wertpapierhaus mit bilateralem Handelssystem erhalten. Die Bewilligung ist eine Anerkennung der konsequent professionellen Herangehensweise im Handel mit Crypto Assets, der Bereitstellung von Liquidität und der Innovation von Finanzdienstleistungen. Die Gruppe wird somit zum idealen Partner für institutionelle Investoren und führende Finanzdienstleister. Dieser bedeutende Meilenstein folgt auf ein überaus erfolgreiches Jahr für die Gruppe, in dem der Crypto Broker Vermögenswerte im Gegenwert von über einer Milliarde US Dollar gehandelt und sich für zukünftiges Wachstum gerüstet hat.Der Crypto Broker ist einer der wenigen Händler für Crypto Assets weltweit, der dieselben Zulassungsvoraussetzungen wie ein traditionelles, an den etablierten Finanzmärkten tätiges, Wertpapierhaus erfüllt. Die Bewilligung erlaubt mit Rechtswirksamkeit zudem die Erschliessung neuer Geschäftsfelder, wie etwa den Handel mit Security Tokens."Der Erhalt der Bewilligung als Wertpapierhaus für den Crypto Broker ist ein entscheidender Schritt für uns. Dadurch wird der Einsatz unserer professionellen - und regulierten - Dienstleistungen für Finanzinstitute möglich. Somit können wir sie beim Einstieg und Ausbau in diese neue Anlageklasse unterstützten. Gleichzeitig ist dies eine Anerkennung für das Engagement und die Expertise unseres Teams", sagt Jan Brzezek, Gründer und CEO der Crypto Finance Gruppe.Rupertus Rothenhäuser, CEO der Crypto Broker AG, fügt hinzu: "Die heutige Bekanntgabe ist ein Meilenstein bei der Verwirklichung unserer Vision: Die Erbringung von professionellen Dienstleistungen und innovativen Produkten für das aufstrebende Universum der digitalen Vermögenswerte. In Anbetracht des exponentiellen Wachstums bei unseren Kunden erwarten wir eine weitere Expansion unserer Geschäftstätigkeiten im laufenden Jahr."Über die Crypto Finance GruppeDie Crypto Finance Gruppe bietet Banken und professionellen Anlegern Produkte und Dienstleistungen für Crypto Assets, die sich durch Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit auszeichnen. Die Crypto Finance Gruppe erbringt FINMA-regulierte Dienstleistungen in der Crypto Asset Vermögensverwaltung und 24/7 Brokerage sowie darüber hinaus auch Verwahrungs- und Tokenisierungslösungen. www.cryptofinance.ch (http://www.cryptofinance.ch/)Pressekontakt:Yara Ainsworth, T +41 41 552 45 31, press@cryptofinance.chLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1429543/Crypto_Finance_Logo.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1429544/Crypto_Finance_AG_CEO.jpgOriginal-Content von: Crypto Finance AG, übermittelt durch news aktuell