"Broken German" - SWR2 öffnet die Besenkammer der Literatur / Hörspiel (SWR 2017) von Noam Brusilovsky nach dem gleichnamigen Roman von Tomer Gardi / Ursendung: SWR2, 27. August 2017, 18:20 Uhr (FOTO)

Baden-Baden (ots) -"Broken German", die zweite Hörspielinszenierung des jungenisraelischen Theater- und Hörspiel-Regisseurs Noam Brusilovsky, gehtam Sonntag, 27. August, um 18:20 Uhr in SWR2 auf Sendung.Ausgangspunkt für das Hörspiel ist der vielbeachtete gleichnamigeRoman von Tomer Gardi, in dem ein israelischer Mann in gebrochenemDeutsch babylonisch-lebendig erzählt: von einer Reise nach Berlin mitfremden Koffern, von Erinnerungen an das von Nazis besetzte Rumänien,vom Kauf eines Messers nach Anpöbelungen durch Skins und von einerLeiche in der Besenkammer des Jüdischen Museums. Zitat Abschalom:"... so sind wir Schriftsteller. Wir machen geschlossene BesenkammerTüre auf." Diesen Stoff greift das Hörspiel auf und schafft eine neueEbene, auf der Fiktion und Realität miteinander verschwimmen.Ein Spiel mit Identitäten, Chronologie und Perspektiven Bereits inder Romanvorlage wird das Erzählen immer wieder gebrochen und überdas Erzählen selbst erzählt, die Identitäten der Figuren wechseln,die Chronologie der Handlung wird aufgehoben. Das Hörspiel setztdieses Spiel der Verwirrung konsequent fort. Ein Autor (Tomer Gardi)wird über das Verfassen seines Romans und dessen Vermarktunginterviewt und die Hörer folgen der Diskussion um den Roman "BrokenGerman" beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Zu hören sind u. a. dieisraelische Schauspielerin Aviva Joel sowie der israelischeSchauspieler Dor Aloni. Auch Tomer Gardi und Noam Brusilovsky habeneine Rolle übernommen.Tomer Gardi, geboren 1974 in Galiläa, studierte Literatur undErziehungswissenschaft in Tel Aviv und Berlin. Sein literarischerEssay "Stein, Papier" erschien 2013 in deutscher Übersetzung. ImFrühjahr 2016 las er beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurteinen Ausschnitt aus "Broken German" und sorgte für Diskussionen inder Jury, ob ein Text in unkorrektem Deutsch überhaupt zulässig sei.Noam Brusilovsky, geboren 1989 in Israel, absolvierte 2007 dieThelma Yellin High School of the Arts. Seit 2012 lebt und studiert erin Berlin. Sein Stück "Woran man einen Juden erkennen kann" wurde2016 unter seiner Regie als Hörspiel vom Deutschlandfunk produziert.Stab und ProduktionBearbeitung und Regie: Noam Brusilovsky; Ton und Technik: DanielSenger, Sonja Röder und Matthias Fischenich; Dramaturgie: AndreaOetzmann, Produktion: SWR 2017Sendung: "SWR2 Hörspiel am Sonntag: Broken German", Sonntag, 27.August 2017, 18:20 Uhr