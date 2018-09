Brok lobt Kauder-Herausforderer

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok hat nach der 13-jährigen Amtszeit von Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) für dessen Ablösung durch seinen Stellvertreter Ralph Brinkhaus (CDU) bei der Vorstandswahl am 25. September geworben. "Es besteht manche Unzufriedenheit mit Volker Kauder. Mit Brinkhaus würde die Fraktion zu neuen Ufern aufbrechen können", sagte Brok der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe).

Brinkhaus unterstütze Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und habe selbst viele Unterstützer. "Er ist loyal und sachkundig." Bei seiner letzten Wahl zum Stellvertreter habe er 97 Prozent bekommen. "Er wäre auch ein Ventil für den Unmut in der Fraktion. Damit könnten viele mal Luft ablassen." Brinkhaus ist seit 2014 Fraktionsvizevorsitzender. Nach seiner offiziellen Vorstellung in einer nichtöffentlichen Sitzung am Montag zeigten sich nach Informationen der "Rheinischen Post" auch Kauder-Anhänger beeindruckt von Brinkhaus. Bisher sei er als Finanzexperte wahrgenommen worden, mit seiner Bewerbungsrede habe er sich breit aufgestellt und die Fraktion ermuntert, neue Wege zu gehen, hieß es.

Foto: über dts Nachrichtenagentur