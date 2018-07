Berlin (ots) - Im Ringen um die Verteilung der 450 im Mittelmeergeretteten Flüchtlinge kritisiert der Europa-Abgeordnete Elmar Brok(CDU) den italienischen Innenminister Matteo Salvini von derrechtspopulistischen Lega Nord.Dass "so viele Migranten" in Deutschland oder auch in Schwedenseien, liege daran, dass die Italiener und die Griechen vieleFlüchtlinge "durchgeleitet" hätten. "Deswegen sind die Äußerungen vonSalvini auch etwas seltsam, dass er meint, Italien trägt allein dieLast", sagte Brok am Montag im ARD-Mittagsmagazin. Italien undGriechenland bekämen Geld, andere Länder würden Flüchtlingeaufnehmen. "Aus diesem Grunde ist das ein großes Theater vonPopulisten, die wieder so tun, als würden sie allein die Dingebeherrschen", sagte Brok, der auch außenpolitischer Koordinator derEuropäischen Volkspartei (EVP) ist und von 2012 bis 2017 Vorsitzenderdes Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten des EuropäischenParlaments war.Des Weiteren kritisierte Brok im ARD-Mittagsmagazin die geltende"Dublin"-Verordnung zur Aufnahme von Flüchtlingen in der EU sowie diebisherige Haltung der Bundesregierung. Die Richtlinie, der zufolgeAsylbewerber in dem EU-Land bleiben müssten, in dem sie zuerstregistriert würden, sei "nur in Sonnenzeiten möglich, aber nicht inschwierigen Zeiten". Deswegen sei "die Argumentation Deutschlands,jeder Registrierte müsse da bleiben, wo er registriert wurde, einStück unfair gegenüber Italien."Die Verteilung der Flüchtlinge an Bord der beiden vor Sizilienliegenden Militärschiffe sei deshalb laut Brok im Prinzip richtig.Allerdings werde wieder nur auf die Länder verteilt, die ohnehinFlüchtlinge aufnehmen. Die Länder Mittel- und Osteuropas, die sich,so Brok, "konstant weigern", nehmen auch aktuell keine Menschen auf.Die Entwicklung zeige erneut, dass Europa wieder nur über die Folgenvon Migration nachdenke. Wichtig sei, die Bekämpfung der Ursachen vonMigration in Angriff zu nehmen. Dabei hätten "Salvini und anderePopulisten bisher nichts geleistet".Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell