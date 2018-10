Brok fordert Überwachung saudischer Einrichtungen in Deutschland

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Außenexperte Elmar Brok hat nach der mutmaßlichen Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi im Konsulat Saudi-Arabiens in Istanbul verschärfte Sicherheitsmaßnahmen auch in Deutschland gefordert. "Die Nachrichten rund um die Ermordung des saudischen Journalisten Khashoggi sind mehr als besorgniserregend", sagte Brok der "Bild" (Dienstagausgabe). Man solle deshalb rechtlich prüfen, ob eine Video-Überwachung der Botschaft und der saudischen Konsulate in Deutschland möglich sei, "um im Ernstfall zu wissen, was dort passiert".

Saudi-Arabien unterhält in Deutschland eine Botschaft am Berliner Tiergarten sowie ein Konsulat in Frankfurt am Main.

Foto: über dts Nachrichtenagentur