Brodynt Global eröffnet neues Büro in Austin, Texas und ist von der Financial Times FT1000 und Inc. 5000 als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa anerkannt worden

Brodynt Global bietet Internetzugang und Netzwerkdienste in über200 Ländern und GebietenBarcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Brodynt wurde 2012 gegründetund verfügt über ein wachsendes Team bestehend aus über 40Mitgliedern, das sich auf die Standorte Barcelona, Austin, London undBangalore verteilt. Als einziger reiner umfassender Aggregator fürInternetzugänge auf dem Markt will das Unternehmen eine einzigeAnlaufstelle für globale Konnektivität sein. Mit einem Kundenstammvon lokalen und globalen ISPs, Carriern, Systemintegratoren,Agenturen und SD-WAN-Unternehmen glaubt es, sich darin zuunterscheiden, Wettbewerb mit seinen eigenen geschätzten Kunden zuvermeiden und sich für langfristige Partnerschaften zu entscheiden.Mit durchschnittlich 5 verschiedenen lokalen Partnern pro Landverfügt es über eine wachsende Zahl von insgesamt 1.000Onboard-Lieferanten. "Wir sind uns des gesamten Leistungsportfoliosund der Fähigkeiten, Netzabdeckung, Verfügbarkeit undPreisüberprüfung über Portale und etablierte APIs voll bewusst. DieAutomatisierung durch unsere Systeme ist der Schlüssel und einstarker Schwerpunkt unseres Geschäfts, da wir nicht nur liefern,sondern auch schnell liefern müssen", sagte Marcus Munoz,Mitbegründer und CoCEO von Brodynt Global."Wir sind stolz darauf, produkt- und anbieterneutral zu sein, dennunser Ansatz basiert auf das Durchdringen des Marktes und der Suchenach den besten verfügbaren Optionen, je nach Kundenbedürfnis,Standort und verfügbarer Infrastruktur unserer ausgewählten Anbieter.Unser Angebot kann von kostengünstigen Breitbanddiensten wie ADSL,FTTH und 4G bis hin zu High-End Dedicated Internet Access mit SLAsfür kritischere Standorte reichen. Dieser Ansatz ermöglicht es uns,durch den Einsatz verschiedener Last-Mile-Technologien und lokalerLieferanten vollständig redundante Lösungen anzubieten."Brodynt ist bestrebt, die Lieferantenbasis für seine Leistungenbei der Angebotserstellung, Bereitstellung und Unterstützung ständigzu evaluieren und zu überwachen, um eine sich pro Land entwickelndeRangliste zu schaffen, die auf Wettbewerbsfähigkeit undServicequalität basiert.Da Brodynt mit Hunderten von Lieferanten in verschiedenen Ländern,Zeitzonen und Sprachen mit unterschiedlichen Währungen agiert, hatsich dies als Herausforderung erwiesen. Brodynt beabsichtigt, denProzess auf ein Minimum zu vereinfachen, indem es sich nicht nur umein präzises und wettbewerbsfähiges Angebot, sondern auch um dieErbringung von Dienstleistungen, 24x7-Support und eine einheitlicheAbrechnung in einer einzigen Währung kümmert. Sein Ziel bestehtdarin, globale Konnektivität wirklich einfach zu machen.