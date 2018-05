Broadway an der Elbe: ZDF-Doku über Hamburgs Musicals (FOTO)

Mainz (ots) -Hamburg ist eine der weltweit beliebtesten Musical-Metropolen. ProJahr kommen zwei Millionen Besucher nur wegen dieser Showattraktionenin die Hansestadt. Am Donnerstag, 10. Mai 2018, 19.15 Uhr, blickt dieZDF-Dokumentation "Broadway an der Elbe - Hamburgs Musicals" hinterdie Kulissen der Branche.Zwischen Elbe, Reeperbahn und Innenstadt gibt es sieben festeSpielstätten. Hinzu kommen die schwimmenden Bühnen auf denKreuzfahrtschiffen. "Mary Poppins" ist das neueste Musical inHamburg. ZDF-Reporter Sven Rieken begleitet HauptdarstellerinElisabeth Hübert bei den letzten Proben vor der Premiere. Die "MaryPoppins"-Darstellerin, die das erste Mal mit 13 Jahren auf der Bühnestand, erzählt von den Träumen junger Künstler und der harten Arbeitbis zum ersten Vertrag.In Hamburg gibt es mehr als zehn Musical-Schulen, die Jahr fürJahr neue Talente ausbilden. Die Nachwuchskünstler absolvierenzahlreiche Castings, bis es endlich klappt mit der ersten Rolle.Gerade einmal eine Stunde haben die Bewerber, um eine komplexeChoreografie einzustudieren.Aufwendige Bühnenprogramme erobern auch die "Traumschiffe" - einebesondere Herausforderung für die Darsteller und das Team hinter derBühne. Die Dokumentation begleitet den Musiker, Komponisten undArrangeur Claudius Dietzel bei der Auswahl seiner Darsteller und denspeziellen Proben an Land. Die Kamera ist im Tonstudio bei derMusikaufnahme mit großem Orchester ebenso dabei wie bei derAufführung der Show an Bord eines Kreuzfahrtschiffes.https://zdf.de/doku-wissenhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/broadwayPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell