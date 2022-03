Broadridge Financial-Aktie: Sagenhaft!

Aus den Daten von Benzinga Pro geht hervor, dass Broadridge Financial Soln (NYSE:BR) seit dem ersten Quartal einen Gewinnrückgang in Höhe von 47,20 Millionen Dollar verzeichnete. Der Umsatz hingegen stieg im 2. Quartal um 5,62 % auf 1,26 Mrd. $. Broadridge Financial Soln erzielte im ersten Quartal einen Gewinn von 67,20 Mio. $ und einen Umsatz von 1,19 Mrd. $.

