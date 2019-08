Broadcom kauft Firmenkundengeschäft von Symantec

Weitere Suchergebnisse zu "Symantec":

SAN JOSE/MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Der US-Chiphersteller Broadcom ist sich mit dem Sicherheitssoftware-Hersteller Symantec einig geworden.



So kauft Broadcom das Geschäft mit Unternehmenskunden von Symantec für 10,7 Milliarden US-Dollar in bar, wie Broadcom am Donnerstagabend nach Börsenschluss erklärte.

Das "Wall Street Journal" hatte am Mittwochabend bereits über den geplanten Deal berichtet. Die Symantec-Aktien machten daraufhin einen Sprung und hielten die Gewinne am Donnerstag mit rund 12 Prozent./fba/ajx