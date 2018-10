Broadband meets Mesh: FRITZ!Box 7583 für G.fast und Supervectoring und das neue Mesh von FRITZ!OS 7 (FOTO)

Berlin (ots) -AVM auf dem Broadband World Forum 2018Auf dem Broadband World Forum (BBWF) vom 23. bis 25. Oktoberpräsentiert AVM sein FRITZ!Box-Portfolio sowie die neuenMesh-Funktionen für hohe Reichweite und stabile Verbindungen imHeimnetz. Im Fokus steht die neue FRITZ!Box 7583. Das Modellunterstützt alle DSL-Technologien von VDSL, Vectoring, Supervectoringbis hin zu G.fast mit 106 MHz und 212 MHz. Über das Dual LineInterface kann die FRITZ!Box 7583 diese DSL-Technologien auchgebündelt (Bonding) anbieten. Ein weiteres Highlight desMesseauftritts ist FRITZ!OS 7. Neu an dieser Version ist dieIntegration von zusätzlichen FRITZ!Box-Geräten ins Heimnetz. So istdie nahtlose Kommunikation von Mesh neben WLAN- auch für Telefonie-und Smart-Home-Anwendungen verfügbar. Das große Update istmittlerweile in Deutschland und international für die weitverbreiteten FRITZ!-Box-Modelle verfügbar und bringt viele Neuheitenfür die Heimvernetzung. Außerdem präsentiert AVM den neuenFRITZ!Repeater 3000. Der Mesh-Repeater verfügt über dreiFunkeinheiten und bietet eine besonders große WLAN-Reichweite undeinen hohen Datendurchsatz. Die FRITZ!Box 5490 (AON) und 5491 (GPON)für den direkten Einsatz am Glasfaseranschluss, die FRITZ!Box 6591Cable für DOCSIS 3.1 sowie die FRITZ!Box 7590 und 6890 LTE runden denMesseauftritt ab. In Vorträgen informieren AVM-Experten über dieThemen WLAN Mesh und Glasfaser. Alle FRITZ!-Highlights sind auf demBerliner Messegelände in Halle 21a, Stand C107 zu sehen.Zur vollständigen Presseinformation:https://avm.de/index.php?id=39626Pressefotos zu dieser Meldung:https://avm.de/pressefotos/Über AVM:http://avm.de/ueber-avmPressekontakt:Doris HaarAVM KommunikationTelefon 030 39976-242presse@avm.dehttp://twitter.com/avm_presseOriginal-Content von: AVM GmbH, übermittelt durch news aktuell