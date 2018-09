Brixmor Property: Augen auf!

An der Börse New York schloss die Brixmor Property-Aktie am 07.09.2018 mit dem Kurs von 17,99 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Brixmor Property auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Brixmor Property beläuft sich mittlerweile auf 16,54 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 17,99 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +8,77 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 17,69 USD. Somit ist die Aktie mit +1,7 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Brixmor Property beträgt das aktuelle KGV 20,85. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Real Estate" haben im Durchschnitt ein KGV von 103,92. Brixmor Property ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Brixmor Property weist derzeit eine Dividendenrendite von 6,11 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Real Estate") von 4,07 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,04 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.