Britvic: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Britvic":

Der Britvic-Kurs wird am 14.02.2020, 06:40 Uhr an der Heimatbörse London mit 930.5 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Erfrischungsgetränke".

Unser Analystenteam hat Britvic auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt vier Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Britvic. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Britvic verläuft aktuell bei 921,81 GBP. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 930,5 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +0,94 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 907,77 GBP angenommen. Dies wiederum entspricht für die Britvic-Aktie der aktuellen Differenz von +2,5 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Britvic-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 7 Buy, 7 Hold, 0 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Britvic-Wertpapier vom letzten Monat ist "Hold" (2 Buy, 3 Hold, 0 Sell). Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 980 GBP angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 5,32 Prozent erzielen, da sie derzeit 930,5 GBP kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".