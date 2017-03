Genf (ots) -Das neue Vorstandsmitglied der Daimler AG ist seit 1. Januar 2017zuständig für Vertrieb und Verkauf EXKLUSIV-INTERVIEWAnmoderationEs war ein starkes Statement, das Mercedes-Benz heute Morgen beiseiner Pressekonferenz auf dem Genfer Automobilsalon abgegeben hat.Anders als bei allen anderen Pressekonferenzen im Lauf desPressetages hatte unter dem Stern zuerst einmal eine Frau etwas zusagen. Sie präsentierte die Weltpremiere des neuen E-KlasseCabriolets. Erst danach kamen mit Entwicklungschef Ola Källenius undDaimler-Chef Dr. Dieter Zetsche die Männer auf die Bühne. BrittaSeeger ist vom Aufsichtsrat der Daimler AG zum 1. Januar 2017 alsMitglied des Vorstands bestellt worden und hat vor zehn Wochen dieVerantwortung für Mercedes-Benz Cars Vertrieb übernommen. DieKarriere von Britta Seeger bei Daimler hat 1992 begonnen. Sie hatmehrere Positionen im Bereich des Kunden-, Sales- undMarketingmangements bekleidet. Zuletzt war sie als PräsidentinMercedes-Benz Türkei für den Bereich Trucks zuständig, davorarbeitete sie als Vicepresident von Mercedes-Benz in Korea. Wir habenuns auf dem Genfer Autosalon mit Britta Seeger unterhalten:1. Frau Seeger, Sie sind seit dem 1. Januar Vorstandsmitglied derDaimler AG und in dieser Funktion verantwortlich für Mercedes-BenzCars Vertrieb. Wie spannend ist diese Aufgabe für Sie?Super spannend. Also nach knapp vier Jahren im Ausland, jetztwieder zurück zu sein und die große Aufgabenvielfalt im Vertrieb- undMarketingbereich übernommen zu haben, ist total toll. Wir stehen vorriesen Herausforderungen, also nicht nur über die Themen wieconnected, autonomous, shared und electric drive reden zu müssen, dieja unsere Branche auf den Kopf stellen könnte, sondern darüberhinaus. Wir sind letztes Jahr Premium-Marke Nummer eins geworden, wirwollen das halten, wir wollen da weiter dafür kämpfen, eine tolleHerausforderung, ich freue mich. (0:33)2. Sie waren zuletzt Vice President bei Mercedes-Benz in derTürkei, davor CEO in Südkorea. Inwieweit helfen Ihnen die dortgemachten Erfahrungen bei Ihren neuen Vorstands-Aufgaben?Was ich mitbringe, jetzt auch in dieser neuen Funktion, ist langeJahre Vertriebserfahrung, nicht nur in der Zentrale, sondernnatürlich auch in der Türkei, ich war davor in Korea, und dasWesentliche und das Wichtige, das glaube ich, ist mein Mehrwert, dassind diese verschiedenen Perspektiven, Erfahrungen, internationaleErfahrungen, verschiedene Kundenerwartungen, auch wenn sie am Endedes Tages gar nicht so unterschiedlich sind, mit in die Diskussioneinbringen zu können. Ich glaube das ist ein Mehrwert. (0:26)3. Sind Sie als Vorstand für den Bereich Mercedes-Benz Vertriebeigentlich so etwas wie der "Anwalt" der Mercedes-Kunden?Also zumindest sind wir mal die Stimme des Kunden, das verstehenwir als den Grundauftrag vom Vertrieb- und Marketingbereich. Wirmüssen sicher stellen, dass all die verschiedenen Erwartungeninternationaler Kunden sich in den Produkten, in den Services, diewir in jedem Kontaktpunkt mit unseren Kunden anbieten, dass die sichwiederspiegeln in dem, was unsere Kunden international erwarten.(0:24)4. In Genf feiert unter anderem das neue Mercedes-Benz E-KlasseCabrio seine Premiere. Was zeichnet dieses wunderschöne Fahrzeug aus?Ich finde, das ist auch eine Ikone, jetzt schon, es ist ein tollesAuto. Was bietet es? Es ist so geräumig wie eine Limousine undgleichzeitig bietet es offenen Fahrspaß. Es ist ein komplettviersitziges Fahrzeug und wenn Sie geschlossen fahren, können Sie aufjeglichen Geräuschkomfort bauen, insofern ist das ein ganz, ganztolles Angebot für Kunden, die beides genießen wollen. (0:25)5. Was bedeutet das E-Klasse Cabrio für die E-Klasse Familie?Die Familie E-Klasse ist jetzt endgültig komplett. Da freuen wiruns riesig drüber. Die E-Klasse ist für uns eine ganz wichtigeFamilie in unserem Portfolio. 2016 haben wir angefangen, die E-Klassezu erneuern und jetzt ist dieser große, große Meilensteinabgeschlossen, und jetzt freuen wir uns, dass alle Familienmitgliederhier einen Platz auf der Bühne finden. (0:21)6. Sie präsentieren auf dem Genfer Autosalon eine ganz besondereVersion des G-Modells: das Mercedes-Maybach G 650 Landaulet. DasModell wird auf 99 Exemplare limitiert sein - welche Kundschaft sehenSie für diesen Luxus-Offroader?Dieses Auto ist ein Statement. Dieses Auto ist ein Statement. Es spricht unsere Maybach-Kundenan, die einerseits von einem Chauffeur gefahren werden wollen, aberandererseits natürlich auch weg vom Mainstream wollen und dasFahrzeug ist ein Statement und es ist bombastisch. (0:16)Britta Seeger, Vorstand Vertrieb der Daimler AG imExklusivinterview zum Auftakt des Automobilsalons in Genf, der heute(Dienstag, 07.03.) begonnen hat.