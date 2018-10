Britta Fünfstück zum neuen CEO der HARTMANN GRUPPE ernannt (FOTO)

Heidenheim (ots) -- Britta Fünfstück wird am 1. Januar 2019 die Nachfolge vonAndreas Joehle als CEO der HARTMANN GRUPPE antreten- Frau Fünfstück verfügt über langjährige Erfahrung in derUnternehmensleitung sowie über eine fundierte Expertise in derGesundheitsbrancheBritta Fünfstück wird neuer CEO der HARTMANN GRUPPE. Andreas Joehle, CEO seit2013, hatte Ende letzten Jahres seinen Rücktritt aus privaten Gründen bekanntgegeben. Am 1. November wird Fünfstück in den Vorstand eintreten und den Vorsitzam 1. Januar 2019 übernehmen.Eine erfahrene FührungskraftBritta Fünfstück ist bei Clariant, einem weltweit führenden Unternehmen fürSpezialchemie, Mitglied des Executive Committee und für den GeschäftsbereichPlastics & Coatings sowie mehrere zentrale Konzernbereiche zuständig. "Seit derGründung 1818 durch Ludwig von Hartmann ist HARTMANN zu einem führenden,weltweiten Anbieter von Medizin- und Hygieneprodukten gewachsen." erläutertFritz-Jürgen Heckmann, Aufsichtsratsvorsitzender der HARTMANN GRUPPE. "BrittaFünfstück reiht sich in eine Linie von HARTMANN Vorstandsvorsitzenden ein, diedas Unternehmen nachhaltig geprägt haben. Unter ihrer Leitung wird HARTMANNfortfahren, die Weichen für eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft zu stellen."Britta Fünfstück, österreichische Staatsbürgerin, absolvierte nach einerwirtschaftlichen Ausbildung ein Masterstudium in Technischer Physik an derJohannes-Kepler-Universität Linz, das sie 1998 mit Auszeichnung abschloss.1998 begann Frau Fünfstück ihre Laufbahn als Beraterin bei der Boston ConsultingGroup. Zwischen 2000 und 2009 hatte sie verschiedene Marketing- undVertriebspositionen bei Siemens Healthcare in Deutschland und den USA inne undwar als Direktorin für Strategie, Planung und Mergers & Acquisitions tätig. ImJuli 2009 übernahm sie im Alter von 36 Jahren als Chief Executive Officer dieGeschäftsleitung der 2500 Personen starken Geschäftseinheit Siemens MolecularImaging in den USA. Im Jahr 2013 wurde sie von Siemens zum Chief ExecutiveOfficer der Division Clinical Products nach Erlangen (Deutschland) berufen,welche 9000 Mitarbeitende an 12 Standorten umfasst, und war zudem Mitglied desExecutive Committee von Siemens Healthcare."Es ist für mich eine Ehre, die Leitung von HARTMANN zu übernehmen. Derwachsende Gesundheitsmarkt wird auch weiterhin stetig neue innovative Lösungenbenötigen, um den steigenden Anforderungen zu entsprechen. HARTMANN ist sehr gutaufgestellt, um künftig eine noch stärkere Rolle in diesem Markt zu spielen. Ichbin davon überzeugt, dass wir gemeinsam viel bewegen können." so Fünfstück."Menschen und Kultur sind die wichtigsten Eckpfeiler eines Unternehmens und ichfreue mich sehr darauf, mit dem HARTMANN Team rund um den Globuszusammenzuarbeiten."Die Weiterführung eines erfolgreichen KursesWährend der sechsjährigen Amtszeit von Andreas Joehle verzeichnete dasUnternehmen stetiges Wachstum und erwirtschaftete 2017 einen Umsatz von rund 2Mrd. EUR. Ein weiterer Schwerpunkt wurde auf die Diversifikation der Belegschaftgelegt. Mit der Eröffnung von neuen Niederlassungen in Südamerika und Asien,sowie mit dem Kauf der LINDOR-Aktivitäten, der bislang größten Akquisition inder HARTMANN Geschichte, ist es dem Unternehmen in den letzten Jahren gelungen,auch international erfolgreich zu expandieren."HARTMANN hat sich unter der Führung von Andreas Joehle beachtenswertweiterentwickelt. Im Namen des Aufsichtsrats und aller Beschäftigten derHARTMANN GRUPPE danke ich ihm für seinen engagierten Einsatz und wünsche ihm undseiner Familie für die Zukunft alles Gute." so Heckmann. "Zugleich freuen wiruns sehr über den Eintritt von Britta Fünfstück in die HARTMANN Familie. Wirsetzen auf ihre Fähigkeiten, das Unternehmen nachhaltig fortzuentwickeln. DerAufsichtsrat wird Frau Fünfstück uneingeschränkt unterstützen. Wir wünschen ihrviel Erfolg als zukünftige Vorstandsvorsitzende."Pressekontakt:Jeremy WhittakerPAUL HARTMANN AGTel. +49 7321 36 1313E-Mail: jeremy.whittaker@hartmann.infoOriginal-Content von: PAUL HARTMANN AG, übermittelt durch news aktuell