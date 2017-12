British American Tobacco: Zweistelliges Wachstum in allen Regionen!

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

Liebe Leser,

BAT hat im 1. Halbjahr positiv überrascht. Getrieben von der Schwäche des britischen Pfund sprang der Umsatz um 19,3% nach oben. In allen Regionen ist der Konzern zweistellig gewachsen. Die operative Marge verbesserte sich von 33,2 auf 33,4%. Der Gewinn ging dagegen um 15,4% zurück. Belastet haben höhere Zinsen sowie der Verkauf der Rechte an der Tabakmarke Natural American Spirit durch Reynolds American. Dennoch wird die Zwischendividende um 10% auf 56,5 Pence pro Aktie erhöht.

Eine Beeinträchtigung der Geschäftsentwicklung ist nicht zu befürchten

Seit Ende Juli ist die 41,7 Mrd £ schwere Übernahme der restlichen 57,8% an Reynolds (Umsatz 2016: 12,5 Mrd $) in trockenen Tüchern. Damit ist BAT zum weltweit größten börsennotierten Tabakkonzern aufgestiegen und wird das Jahr mit einem kräftigen Umsatzund Gewinnsprung abschließen. Auch langfristig rechnen wir mit profitablem Wachstum.Daran dürften auch die Pläne der US-Gesundheitsbehörde FDA nichts ändern, die Nikotinmenge in Zigaretten so weit zu reduzieren, dass sie nicht mehr abhängig macht. BAT hatte mit einem solchen Vorstoß schon gerechnet und sich frühzeitig vorbereitet.

Zu bedenken ist auch, dass es sich zunächst nur um Pläne handelt und dass die Tabakbranche eine starke Lobby hat. Es ist sogar denkbar, dass mehr geraucht wird, denn der abhängige Raucher braucht ja eine gewisse Nikotindosis, um seine Sucht zu befriedigen. Eine Beeinträchtigung der Geschäftsentwicklung ist auch wegen der Steuerpläne der US-Regierung nicht zu befürchten. Diese sehen eine Senkung der Unternehmenssteuer von 35 auf 15% vor.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.