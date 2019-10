British American Tobacco: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

Der Kurs der Aktie British American Tobacco steht am 22.10.2019, 05:22 Uhr an der heimatlichen Börse London bei 2659.33 GBP. Der Titel wird der Branche "Tabak" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses British American Tobacco auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Die Aktie von British American Tobacco gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 8,05 insgesamt 79 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Tabak", der 37,85 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 14 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die British American Tobacco-Aktie sind 10 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 2 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das British American Tobacco-Wertpapier vom letzten Monat ist "Hold" (2 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 3661,67 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (2648 GBP) ausgehend um 38,28 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält British American Tobacco von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen British American Tobacco. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.