British American Tobacco Group erwirbt Quantus (Highendsmoke) und untermauert Bekenntnis zu Next Generation Products

Hamburg (ots) - Die British American Tobacco Gruppe hat einvorbehaltliches Abkommen unterzeichnet, um 100 Prozent der QuantusGmbH zu erwerben, die unter dem Firmennamen Highendsmoke auftritt.Mit 91 Einzelhandelsgeschäften ist Highendsmoke Deutschlandsführende Einzelhandelskette für Dampfprodukte. Die Kette verfügt überein Portfolio eigener Marken wie Germanliquids und MIXD flavours undvertreibt eine Vielzahl an international bekannten Marken fürDampfgeräte, Liquids sowie Aromen.Ralf Wittenberg, Area Director DACH bei British American Tobacco,äußert sich zum Erwerb wie folgt: "Die Investition in Quantus isteine Investition in die Zukunft und beweist einmal mehr dasBekenntnis der British American Tobacco Gruppe, erwachsenenKonsumenten eine große Auswahl an - im Vergleich zu herkömmlichenZigaretten - potenziell risikoreduzierten Produkten anzubieten.Dieses Geschäft ist von strategischer Bedeutung für unsereExpansionspläne in Deutschland, nämlich mit einem Sortimentleistungsstarker Marken die Marktabdeckung in allen führendenDistributionskanälen zu erweitern. Bei der Erreichung dieses Zielsspielen alle Handelskanäle eine bedeutende Rolle. British AmericanTobacco ist fest entschlossen, das Geschäft, das Highendsmoke mitseinen großartigen Kenntnissen und Fähigkeiten aufgebaut hat,fortzusetzen."Olivier Kussin, Geschäftsführer der Quantus GmbH und Gründer vonHighendsmoke, ergänzt: "Ich bin stolz auf das, was mein Team und ichin nur sieben Jahren erreicht haben. British American Tobacco undHighendsmoke haben vieles gemeinsam. Beide Unternehmen sind derÜberzeugung, dass eine Vielfalt an starken Marken die Antwort auf dievielfältigen Bedürfnisse von Konsumenten sein wird. Es ist wichtig,eine große Auswahl ausgezeichneter Produkte anzubieten und dies mitherausragender Beratung, Information und Aufklärung zu begleiten. MitBritish American Tobacco bietet sich nun die Gelegenheit, unserGeschäftsmodell und unsere Marken weiter auszubauen."Deutschland ist der viertgrößte Markt weltweit für Dampfproduktemit einem prognostizierten Umsatz von ca. 400 Millionen Euro im Jahr2018 und ungefähr 1,7 Millionen E-Zigaretten-Nutzern.Die Übernahme erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung des deutschenBundeskartellamtes.Über British American TobaccoBritish American Tobacco ist eines der weltweit führendenKonsumgüterunternehmen, das Konsumenten auf der ganzen Welt Tabak-und Nikotinprodukte anbietet.Das Unternehmen beschäftigt mehr als 55.000 Menschen, ist in mehrals 55 Ländern Marktführer und verfügt über Fabriken in 42 Ländern.Das Sortiment besteht aus globalen Zigarettenmarken sowie einerwachsenden Anzahl an potenziell risikoreduzierten Produkten. Dazugehören neben Dampf- und Tabakerhitzungsgeräten auch Produkte zumoralen Gebrauch und Nikotinprodukte wie Schnupftabak und Snus.Im Jahr 2017 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von 20Milliarden £ und einen Betriebsgewinn von 6,5 Milliarden £. Im Juli2017 erwarb British American Tobacco p.l.c. die verbleibenden 57,8Prozent von Reynolds American Inc., die noch nicht BAT gehörten, undschuf damit ein stärkeres, globales Tabak- und Nikotinunternehmen.British American Tobacco Germany ist der drittgrößte Tabakkonzernin Deutschland und steht mit den Marken Lucky Strike, Pall Mall,Dunhill, Vogue, HB, Lord, Prince, Samson, Javaanse Jongens undSchwarzer Krauser für einige der beliebtesten Tabakprodukte. Mit derMarke Vype bietet British American Tobacco darüber hinaus auchE-Zigaretten an.Mehr Informationen finden Sie auf: www.bat.com, www.bat.de undwww.bat-science.comÜber QuantusDie Einzelhandelskette Highendsmoke (HES) wurde im Jahr 2011 inDresden gegründet. Inzwischen ist das Unternehmen Deutschlandsführende Einzelhandelskette für Dampfprodukte mit 91 Geschäften.Zudem betreibt HES den Onlinestore www.shop.highendsmoke.de. HESverfügt über ein Portfolio eigener Marken wie Germanliquids und MIXDflavours und vertreibt eine Vielzahl an international bekanntenMarken für Dampfgeräte, Liquids sowie Aromen.Mehr Informationen finden Sie auf: www.highendsmoke.dePressekontakt:British American Tobacco (Industrie) GmbHKarin Schlömer, Head of Corporate AffairsTel. +49 40 4151-2558E-Mail presse@bat.comOriginal-Content von: British American Tobacco (Germany) GmbH, übermittelt durch news aktuell