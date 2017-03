British American Tobacco: Auf Erfolgskurs!

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

BAT bleibt auf Erfolgskurs. Laut einem Trading-Update ist der Umsatz in den ersten 9 Monaten um 10,2% gestiegen. Geholfen hat nicht zuletzt die Pfund-Schwäche. Organisch ist der Konzern um 6,2% gewachsen. Konkrete Zahlen wurden aber nicht genannt. Einen detaillierten Jahresausblick blieb das Management ebenfalls schuldig. Der Zigarettenabsatz wuchs um 2,1% auf 497 Mrd Stück. Außer in Amerika hat der Konzern in allen Regionen mehr Zigaretten verkauft. Aber auch mit seiner E-Zigarette Vype gewinnt BAT immer mehr Marktanteile. Dennoch bleibt das Geschäft schwierig.

BAT kündigt die Übernahme der restlichen Anteile von Reynolds American an

Seit Jahren stagniert der weltweite Absatz bei 5,5 Bio Zigaretten jährlich. Besonders in Europa und Nordamerika belasten steigende Tabaksteuern, Rauchverbote und Schockbilder auf den Zigarettenschachteln die Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Wachstum ist daher ohne Zukäufe nahezu unmöglich. Jetzt hat BAT die Übernahme der restlichen 57,8% am US-Tabakkonzern Reynolds American angekündigt. BAT ist bereit, 49 Mrd $ zu zahlen, davon rund die Hälfte in bar und den Rest in Form von BAT-Aktien.

Genehmigen die Aktionäre beider Konzerne und die Kartellbehörden den Deal, entsteht der weltweit größte börsennotierte Tabakkonzern. Mit Reynolds wäre BAT geografisch noch breiter aufgestellt. Vor allem sein Geschäft in den USA würde BAT deutlich ausbauen. Der US-Markt ist auch nicht mehr so riskant, denn die Raucherklagen gehen zurück. Einsprüche seitens der Wettbewerbshüter sind kaum zu befürchten, weil es in wichtigen Märkten nur geringe Überschneidungen gibt.

