British American Tobacco Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

BAT berichtet nicht über die Geschäftsentwicklung in den ersten 9 Monaten, und die Jahresergebnisse werden erst am 27. Februar veröffentlicht. In einem Trading-Update vom 27. November sprach das Management aber von einem insgesamt erfreulichen Geschäftsverlauf in einem weltweit schrumpfenden Markt für Zigaretten. Für das Gesamtjahr hat der Konzern währungsbereinigt ein Umsatzwachstum von 3 bis 5% und einen Anstieg des operativen Ergebnisses ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung