British American Tobacco Aktie: Aufatmen!

Schon seit einiger Zeit planen die US-Gesundheitsbehörden, den Nikotinwert in Tabakprodukten gesetzlich zu beschränken. Dieses Damoklesschwert belastete lange Zeit auch die Aktie von British American Tobacco. Seit vergangener Woche liegen die Pläne jetzt jedoch zunächst auf Eis, was die Anleger am Mittwoch mit einem Kurssprung von mehr als sechs Prozent belohnten.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Allerdings ist die Sache noch nicht endgültig vom



