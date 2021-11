British Airways startet Entwicklungsprogramm für Führungskräfte mit dem Stärken-Spezialisten Cappfinity

London (ots/PRNewswire) -Die globale Fluggesellschaft British Airways arbeitet mit dem HR-Tech-Unternehmen Cappfinity an einem transformativen Programm zur Entwicklung von Führungskräften für mehr als 400 ihrer Führungskräfte.Das auf vier Jahre angelegte und von Cappfinitys Talent Practice durchgeführte Altitude Leadership Development Programme ist Teil einer langfristigen Initiative zur Umgestaltung der Fluggesellschaft und zur Verjüngung des Unternehmens nach den verheerenden Auswirkungen der Pandemie auf die Luftfahrtindustrie.Die Teilnehmer erleben ein umfassendes digitales Assessment mit einem von Experten geleiteten Nachgespräch und einer Nachbesprechung. Jede Führungskraft erhält außerdem einen detaillierten Feedback-Bericht, der einen Einblick in ihren Führungsstil gibt und zeigt, wie sie die British Airways Leadership Behaviours umsetzt.Führungskräfte haben die Möglichkeit, an einer Masterclass über das Coachen ihrer Teams teilzunehmen und eine maßgeschneiderte Entwicklungsreise zu absolvieren, die aus Executive Coaching, interaktiven Workshops, Action Learning, innovativen digitalen Inhalten und 360-Feedback besteht.Tanya Mohamoodally, Leiterin der Abteilung Personalstrategie und Organisationsentwicklung bei British Airways, sprach über die Ziele des Programms:"Unser Ziel ist es, ein erstklassiges Entwicklungsprogramm zu schaffen, das derzeitigen und künftigen Führungskräften die Fähigkeiten vermittelt, die sie benötigen, um das Unternehmen durch die nächste Phase unserer Reise zu führen. Die Branche war in den letzten Monaten mit beispiellosen Umwälzungen konfrontiert, und wir sind der Meinung, dass es jetzt wichtiger denn je ist, in die Unterstützung unserer Führungskräfte und die Stärkung der Talentpipelines zu investieren."Celine Floyd, Talent Practice Director, Leadership Assessment bei Cappfinity, kommentierte das Programm:"Wir freuen uns sehr, mit British Airways zusammenzuarbeiten, um das Führungspotenzial freizusetzen und die wichtigsten Stärken zu entwickeln, die den Führungskräften helfen, die anstehenden Herausforderungen zu meistern und das künftige Wachstum ihres Unternehmens zu sichern. Die Flexibilität unserer auf Stärken basierenden Altitude-Lösung bedeutet, dass wir in der Lage sind, einen skalierbaren, datengesteuerten Ansatz zur Unterstützung einer breiten Palette kritischer Prozesse, einschließlich Nachfolgeplanung, interner Mobilität und Talent Mapping, anzubieten. Wir freuen uns darauf, zu sehen, was unsere Zusammenarbeit in den nächsten vier Jahren erreichen kann."Informationen zu CappfinityCappfinity ist der weltweit führende Anbieter von stärkenbasierten Beurteilungen und bietet zukunftsorientierten Unternehmen preisgekrönte Lösungen für die Personalbeschaffung und -entwicklung. Unsere Teams im Vereinigten Königreich, in den USA, in Irland und Australien sind stolz darauf, mit mehr als 200 Organisationen und Millionen von Einzelpersonen zusammenzuarbeiten, um unser gemeinsames Ziel - die Stärkung der Welt - zu erreichen.Pressekontakt:Rachael RamosCappfinityrachael.ramos@cappfinity.com+44 (0)7719 986909Original-Content von: Cappfinity, übermittelt durch news aktuell